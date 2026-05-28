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KultureGeek Matériel Snapdragon C, la nouvelle puce de Qualcomm pour des PC portables pas chers
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Snapdragon C, la nouvelle puce de Qualcomm pour des PC portables pas chers

3 min.
28 Mai. 2026 • 22:45
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Face au MacBook Neo d’Apple, qui débute à 699 euros et repose sur la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, Qualcomm présente Snapdragon C, un processeur d’entrée de gamme destiné à permettre la fabrication d’ordinateurs portables Windows à partir de 300 dollars.

Snapdragon C Puce

La puce Snapdragon C pour des PC portables pas chers

Qualcomm décrit la puce Snapdragon C comme « un processeur d’entrée de gamme conçu pour rendre l’informatique personnelle moderne plus accessible ». La puce promet une autonomie sur toute la journée, des performances fluides pour la navigation Web, le streaming vidéo et les tâches de productivité courantes, ainsi qu’un NPU intégré pour les fonctions d’intelligence artificielle de base. Qualcomm cible des designs compacts, silencieux et efficaces d’un point de vue thermique, sans sacrifier la portabilité.

Le Snapdragon C ne repose pas sur les cœurs Oryon qui distinguent la puce Snapdragon X, une architecture qui avait constitué le cœur du positionnement haut de gamme de Qualcomm sur Windows. La société ne le confirme pas explicitement, mais la puce s’appuie très vraisemblablement sur une architecture mobile, une démarche directement comparable à celle suivie par Apple pour concevoir le MacBook Neo à partir de la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro.

Les pénuries mondiales de RAM et de stockage, qui sévissent en pleine montée des coûts de fabrication, compliquent directement l’atteinte de l’objectif des 300 dollars. Créer un PC portable abordable n’a jamais été aussi difficile qu’aujourd’hui dans ce contexte et le Snapdragon C ne résout qu’une partie de l’équation : le coût du processeur. Rivaliser avec le MacBook Neo sur les autres critères de qualité, notamment la quantité de RAM ou la capacité de stockage, reste un défi distinct que la seule puce ne peut pas absorber.

Acer premier au lancement avec l’Aspire Go 15

Acer en profite pour annoncer l’Aspire Go 15 (AG15-Q31P), premier ordinateur portable équipé de la puce Snapdragon C. Il s’agit d’un modèle de 15,6 pouces à bordures fines, plafonné à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. La connectique comprend deux ports USB-C, un port HDMI et le Wi-Fi 6E. Acer met en avant une autonomie prolongée permettant de travailler sans alimentation secteur pendant toute une journée de travail.

Aspire Go 15 AG15-Q31P

Acer n’a communiqué ni prix ni date de disponibilité pour l’Aspire Go 15. Les premiers PC portables équipés du Snapdragon C sont attendus plus largement avant la fin de l’année.

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