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ElevenLabs séduit BlackRock, NVIDIA… et Hollywood avec son IA vocale

3 min.
5 Mai. 2026 • 18:50
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ElevenLabs confirme son ascension fulgurante dans le secteur de l’intelligence artificielle vocale. La start-up américaine, spécialisée dans la synthèse de voix, le doublage automatisé et les agents conversationnels, a dévoilé de nouveaux investisseurs dans sa série D de 500 millions de dollars (427 millions d’euros). Sa valorisation atteint désormais 11 milliards de dollars (9,4 milliards d’euros).

Quand la finance, la tech et Hollywood misent sur la voix IA

La liste des nouveaux soutiens impressionne. Côté institutions, ElevenLabs attire BlackRock, Wellington, D.E. Shaw et Schroders, tandis que côté industrie, NVIDIA, Salesforce, Santander, KPN et Deutsche Telekom entrent aussi au capital. Mais l’annonce se distingue surtout par la présence de figures de l' »entertainment » comme l’acteur Jamie Foxx, la comédienne Eva Longoria ou bien encore Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game.

Jamie Foxx

Ces investisseurs venus d’Hollywood semblent indiquer que l’IA vocale devient un enjeu majeur pour le cinéma, les séries, le doublage, la localisation internationale et la création de contenus multilingues, et que contrairement à ce que l’on pourrait croire, le monde du cinéma n’est pas totalement opposé à ces nouvelles technologies.

Une croissance rapide et des usages très concrets

La voix devient une infrastructure numérique

ElevenLabs affirme avoir dépassé 500 millions de dollars de revenus récurrents annualisés (427 millions d’euros), contre près de 350 millions de dollars fin 2025. L’entreprise a aussi récemment signé avec Deutsche Telekom, Revolut et Klarna. Et l’avenir s’annonce toujours plus doré sur tranche : Karine Peters, de T. Capital affirme que « La voix est le canal le plus critique pour toute interaction client. », ajoutant que la technologie ElevenLabs peut radicalement transformer les services vocaux, l’automatisation multilingue et les agents IA intégrés aux réseaux.

Avec des investisseurs issus à la fois de Wall Street, de la Silicon Valley et d’Hollywood, ElevenLabs ne vend plus seulement une technologie de voix synthétique, et se positionne comme une plateforme centrale pour la prochaine génération d’interfaces humaines avec l’IA.

SOURCETechcrunch

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