Spider-Noir, la série Marvel, a le droit à sa bande-annonce finale

Spider-Noir, la série Marvel des années 30 avec Nicolas Cage dans le rôle principal, a le droit aujourd’hui à sa bande-annonce finale. C’est l’occasion d’en découvrir un peu plus, une semaine avant sa sortie.

Ultime bande-annonce pour Spider-Noir

Avec le nouveau trailer (disponible en noir et blanc, et en couleurs), on y retrouve une multitude de scènes rappelant l’univers de Spider-Man, avec le personnage principal qui se balance, tombe et lance ses toiles. De plus, on y retrouve même certains méchants de Spider-Man, tels que l’Homme-sable (incarné par Jack Huston) et Silvermane (incarné par Brendan Gleeson).

Spider-Noir est un projet autonome. Le cœur de l’histoire reste centré sur Ben Reilly, détective privé chevronné mais malchanceux, forcé de se confronter à son ancienne vie après un drame personnel, alors qu’il est l’unique super-héros de sa ville.

La série élargit aussi son casting avec Lamorne Morris dans le rôle de Robbie Robertson et Karen Rodriguez dans celui de Janet. Elle sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video le 27 mai. Tous les épisodes seront disponibles à cette date.

L’autre élément distinctif tient à son mode de visionnage. Le public pourra choisir entre une version noir et blanc et une version en couleur.