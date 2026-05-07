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Rachat de SFR : les prix des forfaits ne vont pas augmenter, assure Orange

2 min.
7 Mai. 2026 • 20:17
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Une question revient souvent avec le rachat de SFR : le passage de quatre à trois opérateurs va-t-il se traduire par une hausse des prix des forfaits ? Christel Heydemann, la patronne d’Orange, a évoqué ce sujet.

Orange SFR Logos

Pas de hausse de prix pour les forfaits avec le rachat de SFR

Lors d’une audition au Sénat, la directrice générale d’Orange a affirmé que les prix des forfaits ne vont pas augmenter après le rachat de SFR. « La consolidation fera-t-elle remonter les prix ? La réponse est non », a déclaré Christel Heydemann. « Ce qui garantit des prix bas dans la durée, ce n’est pas la fragmentation du marché, ce sont des opérateurs assez solides pour continuer à investir, tout en amortissant leur réseau sur une base de clients plus large », a-t-elle poursuivi.

La dirigeante en profite également pour déclarer :

Permettez-moi de tordre le coup à une autre idée reçue : trois opérateurs sur un marché européen mature, c’est tout autant, voire plus concurrentiel que quatre opérateurs sur un marché en croissance. La concurrence ne se mesure pas au nombre d’acteurs, mais à l’intensité de la rivalité entre eux, en termes de prix, d’investissements, de qualité et d’innovation.

Elle poursuit en soulignant que 19 pays sur les 36 de l’OCDE fonctionnent avec trois opérateurs à l’échelle nationale, là où 14 pays ont quatre opérateurs. « La qualité des services y est en moyenne supérieure dans les marchés à trois acteurs. Sept des dix meilleurs débits européens sont dans des marchés à trois opérateurs et les trois exceptions (Danemark, Suède ou France) sont des marchés à quatre où les opérateurs pratiquent une mutualisation de réseaux étendue, sur un marché en décroissance », souligne Christel Heydemann.

À voir donc si la déclaration de la patronne d’Orange sera bel et bien une réalité une fois le rachat de SFR acté. Récemment, Orange, Bouygues Telecom et Free ont annoncé être en négociations exclusives pour un rachat de SFR à 20,35 milliards d’euros. Ils ont jusqu’au 15 mai 2026 pour finaliser les termes et la documentation de la transaction.

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