No Man’s Sky : l’extension The Swarm offre des batailles spatiales à très grande échelle

Trois choses seulement sont infinies, l’univers, la bêtise humaine… et les extensions de No Man’s Sky. Hello Games vient de déployer une nouvelle mise à jour gratuite pour No Man’s Sky. Baptisée The Swarm, cette extension transforme l’exploration spatiale en conflit communautaire à grande échelle, avec une menace inédite : le Hive of Glass, une immense structure hostile capable de déployer des essaims de drones et de ravager des flottes entières !
Comme souvent, Sean Murray avait préparé le terrain avec un simple emoji d’abeille publié sur X. Après les spéculations habituelles, la réponse est donc nettement plus guerrière qu’apicole. Dans The Swarm, les Voyageurs sont répartis entre trois factions à l’issue d’un test de personnalité, puis participent à un effort commun pour repousser l’invasion.
Le conflit se déroule sur deux fronts. Dans l’espace, les joueurs affrontent des centaines de drones autour de la gigantesque ruche de verre, une ruche décrite par Hello Games comme le décor des « plus grandes batailles spatiales » jamais intégrées au jeu. Au sol, il faudra enquêter sur les épaves de drones abattus et récupérer des données à l’aide du fusil gravitationnel introduit dans la mise à jour Remnant.
Les performances des factions seront suivies dans l’Anomalie spatiale et l’Atlas galactique. La faction la plus efficace sera ensuite immortalisée dans l’Anomalie. Les participants pourront aussi obtenir plusieurs récompenses limitées, dont une armure rétro, un nouveau fusil et un imposant jetpack.
Sean Murray promet « des semaines passionnantes » autour de cette convergence massive de joueurs face à une structure évoquant clairement une Étoile de la Mort. Presque dix ans après sa sortie, No Man’s Sky continue ainsi de se réinventer avec des extensions toujours plus inventives et, comme ici, spectaculaires. No Man’s Sky : The Swarm est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PCVR et PSVR 2.
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