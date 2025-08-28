TENDANCES
Jeux vidéo

No Man’s Sky Voyagers : vaisseaux Corvette personnalisables, « skydiving » dans l’espace, et plus encore

28 Août. 2025 • 12:11
0

Une nouvelle catégorie de vaisseaux entièrement personnalisables

Et ça continue, encore et encore … Avec la mise à jour Voyagers (version 6.0), No Man’s Sky offre aux joueurs la possibilité de créer des vaisseaux de classe Corvette entièrement personnalisables, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Hello Games propose ainsi un atelier de construction modulable où chaque pièce — coque, ailes, moteur, couloir, cockpit — peut être choisie avec soin. Les vaisseaux deviennent des espaces de vie complets : cabines, infirmeries, salles de guerre, radars et téléporteurs s’ajoutent librement à ces vaisseaux personnalisés. Comme le développeur le souligne sur sa page de blog : « Le vaisseau est peut-être le personnage le plus important de No Man’s Sky… Votre vaisseau est votre refuge sur des planètes dangereuses, votre compagnon dans l’exploration des étoiles ». L’expérience prend encore une nouvelle dimension lorsque l’on sort du cockpit en pleine navigation, ou que l’on invité des amis à devenir membres d’équipage pour explorer l’univers en mode coop.

Une invitation à l’exploration collaborative

Parmi les nouvelles fonctionnalités, l’expédition Corvette permet aux joueurs de se lancer rapidement dans la construction de leur première Corvette, en collectant des ressources et des récompenses spécifiques. L’interface de construction offre un mode atelier ergonomique, permettant de placer, assembler, peindre chaque module depuis une station spatiale dédiée. Le multijoueur est naturellement intégré : vos amis peuvent vous rejoindre à bord, piloter le vaisseau, et compléter des missions coopératives grâce à un nouveau tableau de missions embarqué. On peut même faire du « skydiving » dans l’espace hors du vaisseau ou sauter d’un vaisseau à l’autre ! Voyagers s’annonce donc comme l’une des mises à jour les plus ambitieuses du studio Hello Games, neuf ans après la sortie assez mouvementée du jeu. Une référence absolue en terme de suivi….

No Man’s Sky est disponible sur PS4/Pro, PS5/Pro, PSVR 1&2, PC, PCVR, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

