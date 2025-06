Roblox : le jeu Grow a Garden atteint les 16 millions de joueurs en simultanés !

Roblox est un véritable phénomène, qui prouve par ailleurs qu’il ne fallait sans doute pas enterrer trop vite les Metavers virtuels teintés de « Sim-life ». Le jeu Grow a Garden disponible dans Roblox a atteint il y a quelques jours les 16 millions de joueurs en simultané, peu de temps après avoir déjà franchi la barre des 11 millions de joueurs en simultané. Le 14 juin dernier, Grow a Garden (le gameplay est dans le titre) a ainsi cumulé 16 411 769 joueurs connectés simultanément, un score ahurissant qui explose de très loin tous les records du genre déjà référencés sur Steam, l’Epic Games Store ou sur consoles. Meta doit sans doute prendre des notes pour la prochaine version de son Metavers Horizon (si prochaine version il y a…).

Grow a Garden étant conçu pour les enfants, on peut donc en conclure qu’énormément de gamins passent (beaucoup) de temps dans les univers virtuels à jouer à des titres au gameplay assez simpliste (pour le dire poliment), ce qui n’est peut-être pas en soi une très bonne nouvelle… Roblox est disponible sur PC, PCVR, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et aussi sur mobiles (iOS/Android).