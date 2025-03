Death Stranding : le jeu de Kojima a attiré plus de 20 millions de joueurs

Considéré un peu hâtivement comme un simple walking-game dans un univers post-apo un peu barré, Death Stranding est finalement parvenu à séduire bien au delà des seuls aficionados du génial Kojima. Poussé dans le dos par sa disponibilité récente (et surprise) sur Xbox Series, le jeu de S.F vient de franchir la barre impressionnante des 20 millions de joueurs, sachant que ce chiffre prend en compte aussi bien les ventes physiques/numériques que les accès au jeu via le PC Game Pass et le PlayStation +. Pour rappel, les 10 millions de joueurs avaient été atteints au mois de novembre 2022 et les 19 millions à la fin de l’année dernière.

Death Stranding 2 : On the Beach arrivera prochainement sur PS5, mais il ne fait plus guère de doutes que le jeu finira aussi sur d’autres plateformes étant donné que le premier opus est sorti récemment sur Xbox et que Kojima a racheté les droits du jeu à PlayStation.

L’intrigue de Death Stranding se déroule dans un futur où un événement surnaturel, le Death Stranding, a brisé la barrière entre les vivants et les morts. Des entités spectrales appelées Échoués errent sous une pluie accélérant le vieillissement, menaçant les rares survivants réfugiés dans des bunkers. Le joueur incarne un livreur nommé Sam Bridges, chargé de reconnecter l’humanité en reliant les villes-relais grâce à une technologie exploitant des BBs, des fœtus capables de percevoir les Échoués.