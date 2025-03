STALKER 2 : Heart of Chornobyl a séduit plus de 6 millions de joueurs

L’excellent jeu de survie post-apo STALKER 2 : Heart of Chornobyl continue sa course folle malgré une réception critique assez tiède (et assez injuste), marquée par l’empressement de certains médias à sortir une review sur une version du jeu non patchée (alors qu’un gros patch était bel et bien disponible day one). Le fait que le jeu soit une exclue console Xbox n’a sans doute rien arrangé. Malgré ce contexte pas franchement accueillant, et qui faisait souvent bien peu de cas des conditions éprouvantes de développement du studio ukrainien GSC Game World, le jeu s’était tout de même écoulé à 1 million d’exemplaires 2 jours à peine après son lancement.

Trois mois et demi plus tard, GSC Game World peut triomphalement annoncer que STALKER 2 : Heart of Chornobyl est parvenu à attirer près de 6 millions de joueurs. Gageons que certains médias peu scrupuleux tenteront de minorer ce résultat en évoquant les joueurs du Xbox/PC Game Pass Ultimate (comme si ces derniers n’étaient pas de « vrais » joueurs comparativement à ceux qui auront acheté le titre) mais ces considérations assez puériles n’entachent pas le fait que le jeu a bel et bien attiré des millions de joueurs, et que c’est au global la principale information à retenir.

Outre les corrections de bugs et l’amélioration du système d’IA des ennemis, le studio ukrainien prévoit toujours de sortir deux extensions. Au vu de l’énorme travail restant à fournir sur le jeu, il n’est guère étonnant que GSC Game World n’ait pas encore daté la version PS5, si tant est que cette dernière soit toujours à l’ordre du jour.