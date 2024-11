Starfield dépasse les 15 millions de joueurs… et propose un nouveau véhicule

Passablement éreinté par certains médias (qui ne manquent jamais d’avoir la dent très dure à l’encontre des productions des Xbox Studios, passons…), le jeu de rôle spatial Starfield a pourtant trouvé son public, et largement qui plus est. Bethesda vient en effet d’annoncer que Starfield avait atteint la barre des 15 millions de joueurs depuis son lancement. A noter que malgré la disponibilité de la grosse extension Shattered Space, le jeu n’a gagné qu’un petit million de joueurs supplémentaires en 5 mois.

Histoire de fêter dignement les 15 millions de joueurs, le studio annonce une mise à jour blindée de nouveautés, et un second véhicule, le Deimog, « conçu pour la vitesse et l’endurance » et équipé d’un lance-roquettes. Le véhicule est déjà disponible dans le menu Créations. On y trouvera aussi une nouvelle quête, « La Recette Parfaite » qui poussera le joueur à rencontrer Harbhajan, mécanicien et cuisinier à Akila City.

Enfin, la mise à jour 1.14.74 corrige de nombreux bugs, améliore les performances globales et autorise un taux de rafraîchissement illimité sur Xbox Series X. Tout cela sera-t-il suffisant pour atteindre la barre des 20 millions de joueurs ? On peut en douter au vu du succès limité de l’extension Shattered Space, mais l’on peut supposer que Bethesda a encore d’autres petits « cadeaux » sous le coude.