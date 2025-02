Palworld dépasse les 30 millions de joueurs

Les polémiques et l’enquête pour violation des droits d’auteur lancée par Nintendo n’auront pas eu d’effet négatif sur l’un des grands phénomènes du JV de ces dernières années : le studio Pocketpair annonce que son « Pokémon-like » Palworld a attiré 32 millions de joueurs depuis le mois de janvier 2024 ! Avant son arrivée sur PS5 le 25 septembre 2024, Palworld cumulait déjà 25 millions de joueurs (dont 10 millions sur Xbox Series et 15 millions sur PC/Steam) et rien ne dit évidemment que les nouveaux arrivants soient tous des joueurs PS5 (Pocketpair ne faisant plus le décompte des joueurs par plateforme de jeu).

Contrairement à ses précédents titres, le studio PocketPair reste cette fois à fond derrière sa machine à cash. De nombreuses mises à jour et extensions sont attendues, dont un mode coop jouable en crossplay, un scénario d’endgame pour les joueurs les plus hardcores, une collab avec le célèbre jeu indé Terraria, etc. Pour rappel, PocketPair est aussi un partenaire de Sony Music et Aniplex via sa structure Palworld Entertainment, ce qui devrait déboucher sur de nouvelles créations dérivées du jeu vidéo (film ? série ?). On n’oubliera pas non plus la version mobile de Palworld en cours de développement chez Krafton.