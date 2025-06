Devil May Cry 5 atteint les 10 millions d’exemplaires

Certes, le jeu est sorti depuis 6 ans, mais cela reste un marqueur important : Devil May Cry 5 a franchi le cap des 10 millions d’exemplaires, un score atteint grâce à la disponibilité du jeu sur de nombreuses plateformes (Xbox One, PS4, PC, Xbox Series, PS5) et peut-être aussi en partie grâce à la série animée (de bonne facture) lancée depuis peu sur Neflix. Le jeu avait reçu un excellent accueil critique et public lors de sa sortie en 2019, au point de se positionner comme l’un des épisodes majeurs de la saga. Devil May Cry, c’est au total plus de 33 millions de jeux vendus depuis les débuts de la franchise !

Capcom a donc largement de quoi s’enorgueillir d’un tel succès, même si l’on note qu’aucun Devil May Cry 6 ne semble pointer à l’horizon. Il faut dire que le créateur de DMC 5) (et des volets 2 à 4, Hideaki Itsuno, a quitté l’éditeur depuis peu, ce qui ne facilite évidemment pas la préparation d’un nouvel opus. Reste évidemment la possibilité d’un remaster sur les prochaines générations de consoles, mais est-ce vraiment nécessaire sachant que DMC 5 reste un jeu très agréable à l’oeil et loin d’ être largué au plan technique ?