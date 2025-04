RE4 Remake atteint les 10 millions d’exemplaires

C’est un cap hautement symbolique pour un jeu culte et qui avait déjà connu un énorme succès avec sa version Game Cube initiale suivie du portage sur à peu près toutes les plateformes (et GameCube, PS2, Wii, Zeebo, PS3, Xbox 360, Wii U, PS4, Xbox One, Switch). Le jeu a même eu droit récemment à une version iOS « dans le jus ». Sans surprise, le remake de ce grand classique casse lui aussi la baraque, avec pas moins de 10 millions d’exemplaires écoulés (un peu plus forcément au moment d’écrire ces lignes).

エージェントの皆様へ

感謝の気持ちを込めて記念映像をご用意いたしました。ぜひ音付きでお楽しみください。

Attention all agents,

We’ve prepared a special video to express our gratitude to all of you, which we hope you’ll enjoy (with sound ON)!

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 25, 2025