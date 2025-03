Monster Hunter Wilds s’est écoulé à plus de 8 millions d’exemplaires… en à peine trois jours

Capcom aura largement revu certains fondamentaux de son célèbre jeu de chasse aux créatures afin d’attirer de nouveaux joueurs, un pari payant puisqu’une note adressée aux investisseurs précise que Monster Hunter Wilds s’est écoulé à plus de 8 millions d’exemplaires, trois jours à peine après son lancement sur consoles et PC. c’est du jamais vu pour l’éditeur japonais, sachant qu’un « banger » comme RE4 Remake avait n’avait vu faire mieux que 3 millions d’exemplaires en deux jours. Le précédent opus, Monster Hunter Worlds, avait mis 3 mois pour dépasser la barre des 8 millions (soit 30 fois plus de temps pour parvenir au même résultat).

Ce succès foudroyant a été obtenu malgré des avis critiques un peu moins extatiques qu’attendus, plusieurs testeurs notant une trop grande facilité à trouver les créatures et à suivre leur piste, expurgeant le titre d’une de ses caractéristiques essentielles. Ces nouvelles orientations de gameplay visent clairement à complaire à un public peut-être impressionné par la complexité des précédents jeux Monster Hunter. De nombreuses critiques ciblent aussi la version PC de ce Monster Hunter Wilds, version qui souffre toujours de très gros problèmes d’optimisation.