Le jeu coopératif Split Fiction atteint les 2 millions d’exemplaires en une semaine

Après le Game Awards 2021 du meilleur jeu de l’année pour It Takes Two, c’est peu dire que Split Fiction, le nouveau jeu coopératif de Josef Fares, était attendu au tournant. Le pari est tenu si l’on en croit les nombreux tests déjà disponibles, une bonne réception critique qui s’est aussi traduite en gros chiffres : après le million de ventes trois jours après sa sortie, Split Fiction dépasse désormais les 2 millions de ventes en à peine une semaine ! Pour information, il avait fallu 3 mois à It Takes Two pour atteindre le même score.

SPLIT FICTION has sold 2 MILLION copies in 1 WEEK!!Holy crap, we’re blown away! Simply amazing…Thank you to all of our new and old fans – we love how excited you are for our game! 😍 — Hazelight (@hazelightgames.bsky.social) 2025-03-13T15:12:21.184Z

L’énorme succès d’It Takes Two (plus de 20 millions de ventes à date) ne peut donc plus être considéré comme une heureuse anomalie : avec son dernier titre, le studio Hazelight vient officiellement de rentrer dans la liste restreinte des studios capables de sortir « bangers sur bangers », et l’on voit mal désormais comment Split Fiction ne dépassera pas les 10 millions de ventes (et sans doute les 20 millions à terme). L’énorme succès du jeu démontre aussi, une fois encore, que ce sont désormais essentiellement les jeux multisupports qui « drivent » l’industrie du JV et réalisent le plus souvent les meilleurs chiffres de ventes : l’excellent Astro Bot (Game Awards 2024), exclusif à la PS5, peine à atteindre les 2 millions de ventes depuis son lancement le 6 septembre 2024. Un même marché cible (le grand public limite casual), deux résultats totalement opposés.