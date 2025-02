Kingdom Come Deliverance 2 : et de deux millions de ventes en près de 2 semaines

Le chiffre 2 porte décidément bonheur au studio Warhorse Studios. Les développeurs de l’excellent Kingdom Come Deliverance 2 viennent en effet d’annoncer que leur dernier titre a franchi la barre des 2 millions d’exemplaires un peu moins de deux semaines après sa sortie, sachant que le million de ventes avait été atteint en 24 heures à peine ! C’est un succès phénoménal pour le petit studio praguois : il avait fallu un an pour que Kingdom Come Deliverance premier du nom atteigne les 2 millions d’exemplaires.

A ce rythme, il ne fait guère de doutes que Kingdom Come Deliverance 2 terminera très au dessus des 8 millions d’exemplaires du premier opus, et rentrera donc dans la liste restreinte tout autant que prestigieuse des studios AA/AAA dont les jeux dépassent les 10 millions d’exemplaires. L’engouement pour KCD 2 (le petit nom abrégé de Kingdom Come Deliverance 2) ne devrait pas faillir dans les mois qui viennent : le studio a déjà prévu d’enrichir son titre avec trois extensions, comme il l’avait fait du reste pour le premier KCD tandis que le modding (sur PC) assurera forcément une extrême re-jouabilité … ainsi qu’une forte visibilité sur les réseaux sociaux).

Kingdom Come Deliverance 2 est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.