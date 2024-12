Kingdom Come Deliverance 2 : 43 minutes de gameplay (un record en 2024 ?)

Certains studios ont pris l’habitude de publier des vidéos de gameplay de leurs prochains titres, ce qui permet aux joueurs de mieux se rendre compte des véritables atouts ou faiblesses des jeux à venir. Concernant Kingdom Come Delivrance 2, ce sont pas moins de 43 minutes de gameplay qui nous sont proposées via IGN. Cette longue introduction nous replonge immédiatement dans l’univers médiéval réaliste du jeu. Les joueurs retrouveront Henry de Skalitz, le protagoniste du premier volet, pris de nouveau dans une histoire de vengeance et de trahison. Fidèle à son approche authentique, le jeu se distingue par son refus de tout élément issu de la fantasy traditionnelle et se présente comme une véritable capsule temporelle permettant à tout un chacun de s’immerger dans un moyen-âge tout à fait crédible.



La vidéo de gameplay, extrêmement riche en détails narratifs et en mécaniques de jeu, parvient à poser l’ambiance tout en offrant un aperçu de l’expérience réelle manette ou souris en main. Ceux qui préfèrent se garder la surprise feraient bien toutefois de passer leur chemin afin d’éviter les premiers spoils. Kingdom Come Delivrance 2 sera disponible le 11 février prochain sur PS5, Xbox Series X/S et PC.