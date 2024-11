Indiana Jones et le Cercle Ancien : 15 minutes de gameplay pour le titre de MachineGames

Le très attendu Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira sur PC et Xbox Series le 9 décembre (et sur PS5 au printemps prochain). L’échéance se rapproche donc pour ce qui est sans doute la plus grosse sortie Xbox de cette année 2024, et le développeur MachineGames s’est dit que ce serait la bonne occasion pour nous offrir un aperçu complet du gameplay du jeu. La vidéo d’une quinzaine de minutes dévoile plusieurs séquences de jeu : énigmes dans les ruines antiques, utilisation dynamique du fouet (emblématique) d’Indy pour le combat et l’exploration, combats à main nue, résolution de casse-têtes, l’action s’annonce particulièrement variée. On découvre aussi le journal d’aventure ainsi qu’un appareil photo qui permet de récupérer des indices pour la résolution de certaines énigmes.



Une chose semble désormais acquise après cette longue présentation : Indiana Jones et le Cercle Ancien a parfaitement capturé l’ambiance des trois premiers films de la franchise. Indy est désarmant de nonchalance et de coolitude, la musique est est une régal d’orchestration à l’ancienne, et les situations de jeu sont conformes aux aventures de notre archéologue préféré. Voilà qui sent très très bon.