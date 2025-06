[Xbox Games Showcase] Les principales annonces : Gears of War Reloaded, FF XVI, FF VII Remake : Intergrade, Call of Duty Black Ops 7, A Plague Tale Legacy, etc.

Si le choc était moins fort que lors du Xbox Games Showcase de 2024, Xbox a tout de même sorti l’artillerie lourde pour sa conf de mi-année avec de grosses annonces et surtout 90% des titres annoncés prévus pour le Xbox Game Pass Ultimate. Du Gears of War multiplatforme, le très prometteur Resonance : A Plague Tale Legacy, l’intriguant et futuriste Call of Duty Black Ops 7, le superbe et inventif Keeper du Studio Double Fine (Psychonauts 2), Clockwork Revolution et ses mécaniques de gameplay temporelles ultra riches, sans oublier les arrivées très attendues sur Xbox de Final Fantasy Remake : Intergrade et Final Fantasy XVI (disponible en shadow drop !), il y avait largement de quoi faire. N’oublions pas évidemment que tous les jeux présentés tourneront sur la nouvelle console Xbox fabriquée par Asus et pour la plupart arriveront day one dans le Game Pass. Voici donc les principales annonces de ce Xbox Games Showcase 2025.

Clockwork Revolution a eu droit à une longue vidéo de gameplay qui permettait de lever le voile sur des mécaniques « temporelles » vraiment innovantes, le joueur pouvant basculer (presque) à tout moment entre le passé, le présent et le futur, tandis que les armes elles-mêmes bénéficient de ces modifications temporelles. Le jeu n’a toujours pas de date de sortie mais sera disponible sur PC, Xbox Series et day one dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass.



Invincible VS : les super-héros (en pleine crise familiale) de ce comics trop méconnu débarquent dans un jeu de baston qui a parfois de gros airs de Mortal Kombat. La réalisation typée « Comics », l’absence de toute censure (bonjour les gerbes de sang) et les super coups disponibles laissent entrevoir un titre prometteur dans son genre. Le jeu arrivera quelque part en 2026 sur Xbox Series, PS5, et PC, et sera compatible Xbox Play Anywhere.

Resonance: A Plague Tale Legacy : l’une des annonces surprise de ce Xbox GS 2025. Le studio français ne nous montre ici qu’une longue cinématique, mais crest suffisant pour nous mettre l’eau à la bouche. Plus tourné cette fois vers l’antiquité et les mythes, ce volet A Plague Tale combinera sans doute une nouvelle fois des phases d’infiltration avec des séquences de combat. A Plague Tale Legacy sera disponible en 2026 sur Xbox Series, PS5, PC et day one dans le Xbox Game Pass.

At Fate’s End : le studio à l’origine de l’excellent SpiritFarer dévoile un platformer action au gameplay à priori extrêmement riche. C’est nerveux avec tout de même une bonne dose de tactique et surtout, c ‘est beau, incroyablement beau. Un gros coup de cœur. At Fate’s End sortira en 2026 sur Xbox Series, PC et PS5 ainsi que dans le Xbox Game Pass.

Cronos: The New Dawn : vous reprendrez bien une dose de Dead Space ? avec son ambiance SF-Horror et ses graphismes AAA, ce Cronos: The New Dawn promet déjà beaucoup. Le jeu arrivera cette année sur PC et Xbox Series.

Gears of War Reloaded : la version relookée et multiplateforme du célèbre jeu d’action sera aussi jouable en coop en cross-platform (Xbox-PS5-PC) ! C’est beau, c’est brutal et ça arrive le 26 août prochain sur Xbox Series, PC, PS5 et day one dans le Game Pass.

Keeper : Double Fine, le studio à l’origine du superbe Psychonauts 2, dévoile son prochain titre, un jeu sans surprise un brin barré mais avec une DA de nouveau impeccable qui permettra de diriger… un phare et la mouette qui lui sert de co-pilote ! Certaines séquences dévoilées frisent le sublime sur le plan esthétique. Vivement ! Keeper sortira le 17 octobre prochain sur Xbox Series, PC et dans le Xbox Game Pass.



Ninja Gaiden 4 n’était pas une nouveauté, mais cette fois on sait quand sera disponible le jeu de la Team Ninja. Ninja Gaiden 4 sera disponible sur Xbox Series, PS5, PC et day one dans le Game Pass le 21 octobre prochain.

Final Fantasy Remake : Intergrade : pourtant peu relayés dans les grands médias du gaming (hum…), les leaks sur FFVII Remake et FFXVI avaient donc raison. Final Fantasy Remake : Intergrade, la version encore améliorée du jeu de 2018 arrivera l’hiver prochain sur Xbox Series.

Final Fantasy XVI : là encore les leaks ont vu juste et le JRPG de Square Enix est même disponible immédiatement sur Xbox Series. Un superbe shadow drop !



Call od Duty: Black Ops 7 : c’est un teaser surprenant que nous a dévoilé le studio Infinity Ward. Le prochain Call of s’annonce nettement plus futuriste que ses prédécesseurs, avec la participation de robots, de drones et même, si l’on y regarde bien, de portes dimensionnelles ! Spectaculaire et peut-être, peut-être, un poil plus innovant que d’habitude. Call od Duty: Black Ops 7 sera disponible sur PS5, Xbox Series, PC et day one dans le Xbox Game Pass. Aucune date de sortie n’est encore précisée.

The Outer Worlds 2 : le RPG humoristico-futuriste d’Obsidian se dévoile une dernière fois avec un story trailer toujours aussi drolatique. A noter que le jeu a bénéficié d’une longue présentation juste après le Xbox Games Showcase. The Outer Worlds 2 sortira le 29 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass.



Super Meat Boy 3D : le platformer culte passe à la 3D, et cela semble toujours aussi dur ! Super Meat Boy 3D arrivera en 2026 sur Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass.



Tony Hawks’s Pro Skater 3+4 : légendaire jeu de skate revient en version relookée new gen et avec de nouveaux personnages jouables comme Les tortues Ninja ou bien encore… le Doom Slayer ! Immanquable pour les amateurs. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 arrivera au mois de juillet sur Xbox Series, PC, PS5 et day one dans le Game Pass.



Aphelion : développé par le studio français DontNod en collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA), Aphelion est un jeu d’aventure action dont l’action se déroule sur une planète éloignée. Si l’on s’en tient à ce premier trailer, le jeu fait passer un gros cap au studio en terme de réalisation. Certaines séquences particulièrement impressionnantes semblent en effet tourner avec le moteur du jeu, et ça claque bien fort nos petites rétines. Aphelion sera disponible en 2026 sur Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass.



Planet of Lana 2 Children of the Leap : la suite du superbe platformer de 2024 s’annonce tout aussi belle et poétique si ce n’est plus que son illustre ainé (et quelle BO !). De nouvelles créatures étranges à rencontrer, des fonds marins à explorer et encore de beaux moments d’émotion pure qui nous attendent. Planet of Lana 2 sortira en 2026 sur Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass.



Grounded 2 : Obsidian ne sait plus où donner de la tête mais parvient à gérer brillamment plusieurs projets à la fois. Avant même Outer Worlds 2, il y aura donc Grounded 2, le second volet du GAAS multijoueurs dans lequel une team de « minipouces » doit lutter contre les dangers du jardin (insectes, plantes, etc.), mais pas que ça… Grounded 2 arrivera le 29 juillet prochain sur Xbox Series, PC, PS5 et day one dans le Game Pass.



High on Life 2 : qui aurait pu prévoir que le trailer de High on Life 2 serait l’un des plus excitants et spectaculaires de ce Xbox Games Showcase ? Un énorme pas semble avoir été franchi depuis High on Life (et le départ mouvementé du créateur du studio). Le FPS humoristico-futuriste est plus beau, plus nerveux, plus rapide (on peut « grinder » sur certains éléments de décor avec un skateboard !) et toujours aussi décalé. High on Life 2 arrivera l’hiver prochain sur Xbox Series, PC et évidemment day one dans le Game Pass (comme son prédécesseur).