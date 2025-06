Black Myth Wukong arrive sur Xbox Series un an jour pour jour après sa sortie sur PS5

La thèse inepte de la Xbox Series S pénalisant un développement déjà difficile vient sans doute de s’achever dans un dernier râle d’agonie : Game Science vient d’annoncer que Black Myth Wukong sortira finalement sur Xbox Series le 20 août prochain, soit un an jour pour jour après le lancement du jeu sur PS5 et PC. Inutile de préciser que ce calendrier ultra précis vaut généralement pour… les accords d’exclusivité temporaire. Ne voulant pas se dédouaner de sa communication chaotique initiale, le studio ose encore faire porter le poids de ce délai d’un an sur les difficultés de développement prétendûment propres aux Xbox Series « Amener Black Myth : Wukong sur Xbox Series X|S – et s’assurer que l’expérience répondrait à nos standards internes de qualité – n’était pas chose facile. Heureusement, nous avons pu accomplir ce défi sans encombre durant les douze premiers mois suivant la sortie du jeu. »

Le soucis, c’est que le pot aux roses a déjà été éventé il y a quelques mois par l’un des dirigeants de PlayStation, qui avouait lors d’une interview que Game Science faisait partie des quelques studios tiers à avoir collaboré avec PlayStation, Même si la nature de cette collaboration n’était pas précisée, le simple fait que tous les autres jeux cités étaient proposés sur PS5 en exclusivités temporaires suffisait à donner l’explication finale de toute cette panade. Pourquoi donc Sony n’aurait pas officialisé ce deal lors de la sortie du jeu alors que d’autres exclusivités temporaires sont annoncées sans barguigner ? Peut-être parce que retirer le pain de la bouche d’un concurrent à quelques mois de la sortie d’un jeu très attendu aurait sans doute été vu comme du business assez sale, à minima. Et s’il est possible en plus de tacler la plateforme concurrente au passage… Reste à voir comment réagiront les joueurs Xbox qui ont vu leur plateforme être littéralement jetée sous le bus…

Black Myth Wukong arrive sur Xbox Series X et sur Xbox Series S le 20 août prochain.