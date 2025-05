Gears of War: Reloaded est annoncé sur PS5 !

C’était évidemment prévisible, mais l’annonce reste tout de même un évènement : après Forza Horizon 5 c’est donc au tour de Gears of War: Reloaded, un remaster du jeu original de 2006, d’arriver officiellement sur PlayStation 5, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’expansion des franchises Xbox au-delà de l’écosystème Microsoft. Le jeu sortira également sur Xbox Series X/S et PC (via l’application Xbox et Steam), et sera disponible dès le 26 août (day one donc) via Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Aucun portage sur la Switch 2 n’a été annoncé pour le moment. Proposé à 40 euros, ce remaster inclura tous les DLCs, un chapitre de campagne supplémentaire ainsi qu’un mode multijoueur complet. Ceux qui ont déjà acheté la version numérique de Gears of War: Ultimate Edition recevront la mise à jour gratuitement (un petit tacle à Sony au passage…). Le jeu sera aussi jouable via le Xbox Cloud Gaming.

Développé par The Coalition en collaboration avec Sumo Interactive et Disbelief, Reloaded améliore le jeu original avec des graphismes en 4K HDR, 60 images par seconde dans le mode campagne, 120 images par seconde en multijoueurs, ainsi qu’un son optimisé pour le Dolby Atmos. Le jeu prend en charge le cross-play et la progression croisée entre plateformes, propose des optimisations spécifiques à chaque support et élimine les écrans de chargement. The Coalition travaille également avec le studio People Can Fly sur le prochain opus principal de la série, Gears of War: E-Day, actuellement sans date de sortie.