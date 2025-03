Dragon Quest 1 & 2 : le remake HD s’annonce sur consoles et PC (trailer)

Lors du dernier Nintendo Direct, les fans ont enfin pu découvrir en détail le très attendu Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake. Ces deux titres affichent le même style artistique HD-2D (visuellement superbe) que celui de Dragon Quest 3 HD-2D Remake, combinant le charme rétro des jeux d’époque à une esthétique graphique moderne. Ce remake remet au goût du jour les deux premiers Dragon Quest, sortis à l’origine dans les années 1980, avec des visuels actualisés et un gameplay rafraîchi tout en conservant l’esprit de ces grands classiques du JRPG. Le premier Dragon Quest étant relativement court, il y a un certain sens à le proposer en bundle avec sa suite.

Sur le plan chronologique, Il est bon de rappeler que Dragon Quest 3 est un préquel aux deux premiers opus, ce qui rend finalement logique l’ordre de sortie choisi pour ces remakes. Cette approche permet aux joueurs modernes de découvrir l’intégralité de la trilogie d’Erdrick dans leur véritable ordre narratif. Bien qu’aucune date précise n’ait encore été annoncée, la sortie du jeu est prévue pour la fin de l’année 2025 sur Nintendo Switch, PC, PS5 et Xbox Series X/S (soit les mêmes plateformes que pour le remake HD de Dragon Quest 3. Dragon Quest 3 HD-2D Remake a rencontré un immense succès, avec plus de deux millions d’exemplaires vendus dans le monde et des ventes record au Japon en 2024.