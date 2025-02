Après Forza 5, Xbox annonce l’arrivée d’Age of Empires II : Definitive Edition sur PS5

Ce n’est plus vraiment une surprise et ceux qui tiennent tant aux exclusivités vont bien devoir s’y faire : Xbox et World’s Edge ont confirmé dans un communiqué commun que l’excellent Age of Empires II : Definitive Edition arrive au printemps sur PlayStation 5 (sans autre précision sur la date). Le RTS phare de Microsoft ne sera donc bientôt plus une exclusivité PC/Xbox, tout comme Age of Mythology Retold (lui aussi annoncé sur PS5 pour le 4 mars prochain), et à vrai dire ce ne devrait plus trop être un problème sachant que l’intérêt, réel, de la plateforme noire et verte est d’accueillir le Game Pass, qui comprend bien sûr ce Age of Empires II : Definitive Edition mais aussi l’intégralité des jeux first party de Microsoft ainsi que les titres édités par le GAFAM (comme Ninja Gaiden 4 par exemple), en plus d’un fond de catalogue assez fourni et blindé en nouveautés d’éditeurs tiers. Alors certes, ces jeux first party se retrouveront pour la plupart portés ailleurs que sur Xbox, mais seul le Game Pass permettra d’en profiter pour un peu plus de 200 euros à l’année ou 17 euros/mois (pour rappel, le moindre AAA c’est 80 euros, ou 40 à 60 euros pour un AA).

On pourrait évidemment rétorquer que le Game Pass se trouve aussi sur PC, sauf qu’un PC n’est pas vraiment une console en terme d’usage et de type d’usage. Et puis, l’argument ne vaut pas que dans un sens : si l’on considère qu’il y a des raisons de rester sur PS5 malgré le fait que nombre de jeux PS5 arrivent sur PC, alors les mêmes raisons devraient s’appliquer en toute logique pour la plateforme Xbox. L’arrivée sur PS5 d’Age of Empire II ou d’Indiana Jones et le Cercle Ancien est en tout cas saluée par plusieurs médias comme la transhumance de véritables « pépites » Xbox sur la plateforme de Sony, des louanges qui semblaient un peu moins visibles lorsque ces mêmes titres étaient encore de pures exclusivités Xbox. On ne fera pas dans l’ironie trop mordante, mais c’est à croire que les jeux Xbox gagnent en valeur dès lors qu’ils sont annoncés sur PlayStation ;)

Sur un plan plus factuel, PlayStation récupère ici un genre de jeu qui lui fait pas mal défaut dans sa ludothèque, ce qui devrait accroitre encore (s’il en était besoin) l’attractivité de cette plateforme, dès lors évidemment que l’on est prêt à payer ces nouveaux jeux « plein pot ». A noter enfin qu’Age of Empire II sera aussi crossplay Xbox/PC/PlayStation lors de son arrivée sur la console de Sony. Une très bonne nouvelle donc pour les amateurs de beaux RTS.