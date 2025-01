Xbox annonce un Xbox Developper_Direct avec trois gros jeux (dont Doom : The Dark Age)… et une surprise !

On pouvait s’y attendre, et l’annonce est tombée il y a quelques minutes à peine : Xbox vient de confirmer la date de son prochain Xbox Developper_Direct consacré cette fois à trois gros jeux à venir cette année sur Xbox, PC et Game Pass (et sur PS5 pour la plupart). Cette vidéo de quelques dizaines de minutes sera donc diffusée le 23 janvier prochain à partir de 19h heure de Paris. Les jeux présentés sont (dans l’ordre de présentation) South of Midnight du studio Compulsion Games, Clair Obscur: Expedition 33 du studio Montpelliérain Sandfall Interactive et DOOM: The Dark Ages du prestigieux studio iD Software (qui appartient à Microsoft).

Mais ce n’est pas tout puisqu’un quatrième jeu fera son apparition, dont on ne sait encore rien si ce n’est que beaucoup s’attendent à un nouveau shadow drop après la sensation Hi-Fi Rush.Les rumeurs bruissent d’une possible annonce d’un remake d’Oblivion, mais rien n’est moins sûr… On notera enfin que l’absence de Fable dans cette liste a de quoi faire tiquer, d’autant que certaines rumeurs apparues à la fin de l’année 2024 indiquaient que l’un des gros titres annoncés initialement pour 2025 pourrait finalement être reporté en 2026.