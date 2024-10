Xbox : l’app Android va permettre d’acheter des jeux Xbox et d’y jouer

Xbox en avait fait la promesse : Sarah Bond, la présidente de Xbox a annoncé il y a quelques heures sur X que l’application Xbox pour Android va bientôt recevoir une mise à jour qui permettra aux joueurs d’acheter les jeux Xbox et d’y jouer directement via l’app. Cette mise à jour, présentée aujourd’hui comme une évolution positive, a longtemps été combattue par Google, mais la justice, sur la demande d’Epic Games, a finalement obligé les géants de l’industrie à ouvrir leurs boutiques applicatives mobiles. Sarah Bond confirme d’ailleurs que l’action judiciaire peut finalement être interprétée comme une « chance » : « La décision du tribunal d’ouvrir le magasin mobile de Google aux États-Unis permettra plus de choix et de flexibilité. Notre mission est de permettre à plus de joueurs de jouer sur plus d’appareils, nous sommes donc ravis de vous annoncer qu’à partir de novembre, les joueurs pourront jouer et acheter des jeux Xbox directement depuis l’application Xbox sur Android. »

Évidemment, les jeux Xbox ne seront jouables sur Android que via Xbox Cloud Gaming : on n’imagine pas vraiment un Hellblade 2 tourner nativement sur un Galaxy ou un Xiaomi, même très haut de gamme. La mise à jour devrait arriver dans le Play Store d’ici le 1er novembre, qui est la date butoir fixée par la justice pour l’ouverture du Play Store.