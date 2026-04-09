No Man’s Sky : l’extension Xeno Arena ajoute des combats de créatures façon « Pokémon »

Hello Games continue de tranformer No Man’s Sky en bac-à-sable ultime. Après plus d’une vingtaine d’extensions/mises à jour, toutes gratuites, le studio propose un nouvel élément de gameplay … totalement inattendu ! Baptisée Xeno Arena, la nouveelle extension introduit des affrontements tactiques entre créatures extraterrestres, dans un système qui évoque clairement Pokémon ainsi que les jeux de collection et de duel au tour par tour.

Xeno Arena transforme les compagnons en véritables combattants

Jusqu’ici, les joueurs pouvaient déjà apprivoiser certaines formes de vie croisées sur certaines planètes du jeu. Désormais, ces compagnons peuvent être entraînés, élevés et envoyés dans des arènes holographiques pour affronter d’autres équipes, qu’il s’agisse d’adversaires contrôlés par le jeu ou d’autres joueurs. Hello Games présente cette fonctionnalité comme une véritable boucle de progression, avec à la clé des récompenses, des classements, des ligues et même des défis quotidiens !

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Et parce que décidément tout est possible dans NMS, le système de combat des aliens-compagnons ne se limite pas à quelques attaques basiques. Chaque créature dispose d’aptitudes propres, d’affinités élémentaires liées à son espèce et à son monde d’origine, ainsi que de caractéristiques pouvant évoluer avec l’expérience. Certaines variantes rares, voire légendaires, nécessiteront d’effectuer des recherches dans l’univers tout entier (celui du jeu s’entend).

Une nouveauté qui redonne du relief à l’exploration

Cette mise à jour apporte surtout un nouvel intérêt à l’exploration, cœur historique de No Man’s Sky. Trouver une espèce inhabituelle ne sert plus seulement à enrichir son catalogue : cela peut aussi permettre de bâtir une escouade redoutable. Entre la gestion de la reproduction, les mutations génétiques, les personnalisation des lignées et la préparation tactique des affrontements, Xeno Arena donne au jeu spatial une dimension compétitive vraiment surprenante.

À l’approche du dixième anniversaire du titre en 2026, Hello Games prouve une nouvelle fois sa capacité à réinventer son univers sans renier l’ADN initial du jeu. Chapeau bas ! No Man’s Sky est disponible sur toutes les plateformes actuelles du marché (y compris la Switch/Switch 2).