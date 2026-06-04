Orange revoit ses forfaits mobiles : voici les améliorations

Orange a décidé de revoir ses forfaits mobiles, et pour le coup c’est à l’avantage des clients. Il n’y a pas de hausse de prix. On retrouve par contre des hausses pour le quota Internet. Le forfait le plus cher a, lui, disparu.

Des améliorations pour les forfaits d’Orange en 2026

Les forfaits d’entrée de gamme avec 100 Mo pour 2,99 €/mois, 5 Go pour 9,99 €/mois et 20 Go pour 17,99 €/mois ne changent pas pour le coup. D’un point de vue tarifaire, ils ne sont pas avantageux par rapport aux forfaits que l’on retrouve chez Sosh, SFR RED et B&You.

Pour ce qui est du forfait à 20,99 €/mois, il progresse en passant de 120 Go à 130 Go, auxquels s’ajoutent 50 Go pour l’Europe (Suisse et Andorre inclus) et les DOM.

Il y a également du mieux au niveau du forfait Voyage 5G+ qui inclut 250 Go en France et 40 Go depuis 78 pays, le tout pour 24,99 €/mois pendant un an puis 33,99 €/mois. Auparavant, l’offre avait le droit à 180 Go en France et son prix était de 34,99 €/mois pendant un an puis 44,99 €/mois.

Orange propose également une évolution au niveau des forfaits mobiles associés à l’achat d’un smartphone, ce qui implique un engagement de 24 mois, là où les précédents sont sans engagement. L’offre qui change réellement est celle à 67,99 €/mois avec 300 Go. La différence ici concerne l’ajout de 40 Go utilisables depuis 78 pays.

Le dernier point concerne le retrait du forfait de 500 Go à 84,99 €/mois. Orange l’avait lancé il y a quelques mois et il a déjà disparu. Pourquoi ? L’opérateur historique ne dit rien publiquement à ce sujet.

C’est l’occasion de rappeler que l’Arcep, le gendarme des télécoms, a annoncé que les Français consomment en moyenne 18 Go par mois pour Internet avec leur forfait mobile.