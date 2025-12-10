Les opérateurs ont proposé des forfaits avec des prix en baisse en 2025

Les prix des forfaits ont une nouvelle fois baissé en 2025, tandis que les investissements des opérateurs marquent le pas. C’est le constat dressé par le rapport annuel de la Fédération française des télécoms (FFT), qui regroupe notamment Orange, SFR et Bouygues Telecom (mais pas Free).

Des prix parmi les plus bas d’Europe

Selon l’étude réalisée avec le cabinet EY, les prix des forfaits ont reculé de 8 % en un an. La FFT souligne que, sur le fixe comme sur le mobile, les offres françaises figurent désormais parmi les moins chères du continent.

Un abonnement triple-play (Internet fixe, téléphonie et TV) coûte en moyenne 35 euros par mois en France, contre 63 euros en Espagne et 74 euros en Allemagne. En parallèle, la consommation de données mobiles continue de grimper, dopée par les usages vidéo et les services en ligne.

Cet effet ciseau (à savoir une hausse des volumes et une baisse des tarifs) entraîne une chute du prix moyen du gigaoctet mobile, désormais autour de 10 centimes, contre 40 centimes en moyenne dans l’Union européenne.

Des investissements élevés mais en léger retrait

Côté réseau, les opérateurs maintiennent un niveau d’effort important, même si la courbe s’infléchit. Les investissements télécoms atteignent 12,2 milliards d’euros en 2025, un montant en léger recul par rapport à l’année précédente.

Sur dix ans, ces dépenses ont néanmoins été multipliées par 1,7. Pour la période allant de 2026 à 2030, la FFT anticipe un volume annuel compris entre 10 et 15 milliards d’euros, nécessaire pour entretenir et moderniser les infrastructures fixes et mobiles.

Malgré ce niveau d’engagement financier, la fédération estime que le secteur souffre d’un modèle économique fragilisé. Sa présidente, Juliette Lallemand Victor, parle d’un « déséquilibre criant » dans la répartition de la valeur au sein de la filière numérique.

Les opérateurs ne capteraient que 41 % des revenus du numérique en France, tout en assumant 57 % des investissements et 69 % des recettes fiscales du secteur. La FFT appelle à la mise en place d’un « cadre plus équilibré » pour permettre la poursuite des efforts d’investissement dans les réseaux.