Les Français changent moins d’opérateur, malgré les forfaits sans engagement

La mobilité des abonnés mobiles français marque le pas malgré les forfaits sans engagement. Selon le dernier observatoire de l’Arcep pour le quatrième trimestre de 2025, le nombre de portabilités a chuté de près de 25 % en un an, plafonnant à 1,66 million de numéros conservés lors d’un changement d’opérateur. Cette baisse drastique signale la fin de l’ère de l’hyper-mobilité, autrefois alimentée par des promotions agressives et des écarts de prix notables qui poussaient les Français à migrer sans cesse.

Les Français restent avec leur opérateur actuel

Ce ralentissement commercial contraste paradoxalement avec la structure même des offres : 89,4 % des forfaits grand public sont désormais sans engagement. Jamais les clients n’ont été aussi libres de partir, et pourtant, ils restent. Ce phénomène s’explique par la standardisation du marché. Les réseaux offrent une qualité similaire, les enveloppes de données sont comparables et les bénéfices financiers liés au changement sont devenus marginaux, réduisant l’incitation au départ.

Si la valse des opérateurs ralentit, le parc mobile continue de s’étendre. L’Arcep comptabilise désormais 84,9 millions de cartes SIM en circulation (hors objets connectés), soit une hausse de 300 000 unités sur le trimestre (+1,3 % sur un an). Avec un taux de pénétration record de 123,7 %, la France confirme son statut de marché mature et suréquipé.

Côté résiliation, la stabilité règne sur le segment clé des forfaits mensuels (post-payés), où le taux se maintient autour de 4 %. À l’inverse, le marché de niche du prépayé conserve sa volatilité structurelle avec près de 30 % de résiliations trimestrielles, sans toutefois montrer de signes d’aggravation. Le marché français semble ainsi avoir trouvé son point d’équilibre : une concurrence apaisée où la liberté de partir ne rime plus nécessairement avec la volonté de le faire.

Les forfaits sans engagement sont surtout à retrouver chez Sosh, SFR RED, B&You (Bouygues Telecom) et Free Mobile. Il existe aussi des offres chez La Poste Mobile et d’autres opérateurs virtuels (MVNO).