SFR RED lance des forfaits 10 Go et 40 Go dès 2,99€

SFR RED propose des forfaits avec 10 Go et 40 Go à partir de 2,99€/mois, ce qui est intéressant pour les petits budgets. L’avantage est qu’il s’agit d’offres sans engagement, il est donc possible de partir à tout moment chez un autre opérateur sans payer de frais de résiliation.

10 et 40 Go à partir de 2,99€/mois chez SFR RED

Le premier forfait coûte 2,99€/mois. Pour ce prix, on retrouve les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 10 Go. C’est en 4G ici et non en 5G. Mais pour ceux qui le souhaitent, il est possible d’avoir le support de la 5G en prenant une option. Concernant l’usage en Europe et dans les DOM, il y a les appels, SMS et MMS en illimité, et également 10 Go pour Internet.

Le second forfait est à 4,99€/mois. Il est similaire au premier dans les grandes lignes, à l’exception qu’il propose 40 Go pour Internet en France métropolitaine et 13 Go en Europe et dans les DOM. Mais pour le reste (appel, SMS, MMS, 4G), c’est identique.

Ces deux forfaits sont disponibles sur le site de SFR RED. Pour ceux qui veulent davantage d’Internet, il y a des offres 100 Go à 6,99€/mois (5G incluse), 250 Go à 9,99€/mois et 350 Go à 19,99€/mois (avec un usage plus complet à l’étranger).