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Samsung lance HDR10+ Advanced pour le streaming sur Prime Video

3 min.
4 Août. 2026 • 20:14
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Samsung annonce que son HDR10+ Advanced, annoncé il y a quelques mois et concurrent du Dolby Vision 2, fera ses débuts en ce mois d’août sur Amazon Prime Video. Cela viendra améliorer l’expérience de visionnage des films et séries en streaming.

HDR10 Plus Advanced Logo

Le HDR10+ Advanced arrive ce mois-ci pour le streaming

Le nouveau standard propose deux fonctionnalités conçues pour les téléviseurs actuels, plus grands, plus lumineux et disposant d’une puissance de traitement accrue. Le système Enhanced Overall Brightness s’appuie sur des métadonnées statistiques étendues pour améliorer la précision de l’affichage HDR, tandis que l’Intelligent Motion Smoothing ajuste le traitement du mouvement scène par scène, dans l’objectif de préserver l’intention artistique du créateur tout en offrant une image plus dynamique.

Cette nouvelle version de HDR10+ vient directement concurrencer le Dolby Vision 2, l’autre grand standard HDR du marché. Le HDR10+ Advanced sera disponible d’abord sur les téléviseurs Samsung de 2026, fruit d’une collaboration entre le fabricant coréen et Amazon Prime Video, avant une extension à d’autres appareils dans les mois suivants.

Un moyen de concurrencer le Dolby Vision qui domine

Le HDR10+ s’appuie désormais sur un écosystème solide pour soutenir ce lancement. Plus de 183 entreprises ont adopté la technologie au fil des années et plus de 22 000 produits ont obtenu la certification HDR10+. Cela étant dit, il est bon de noter que le HDR10+ (et donc le HDR10+ Advanced) est uniquement disponible sur les téléviseurs de quelques marques. Cela inclut notamment Samsung, Philips et Panasonic. Pour les autres (LG, Sony, etc), c’est le Dolby Vision qui domine. Cela explique pourquoi il y a nettement plus de films et séries en Dolby Vision qu’en HDR10+.

Dans tous les cas, le lancement du HDR10+ Advanced sur Amazon Prime Video marque une nouvelle étape dans la concurrence historique entre les deux grandes familles de standards HDR, chacune cherchant à s’imposer auprès des fabricants de téléviseurs et des plateformes de streaming pour définir la norme dominante des prochaines années.

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