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Google Assistant va disparaître des smartphones Android en septembre

2 min.
5 Août. 2026 • 18:04
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Dire « Hey Google » ou appuyer longuement sur le bouton d’alimentation d’un téléphone Android ne lancera bientôt plus Google Assistant, mais Gemini. Ce changement de comportement, effectif à partir du 4 septembre sur les appareils éligibles, marque le début du retrait de l’assistant historique de Google.

Google Assistant

Au revoir Google Assistant, bonjour Gemini

Google avait initialement annoncé que Google Assistant resterait disponible jusqu’en mars 2026, mais l’entreprise a désormais confirmé, par e-mail et via une nouvelle bannière sur sa page d’aide, une date de retrait fixée au 4 septembre. Le processus s’étalera sur plusieurs semaines à partir de cette date, laissant le temps aux utilisateurs de s’adapter progressivement à Gemini comme assistant par défaut.

Ce basculement ne se limite pas aux téléphones Android : les montres connectées tournant sous Wear OS et les écouteurs compatibles adopteront également Gemini comme assistant vocal, à condition que l’utilisateur ait déjà configuré Gemini comme assistant mobile principal. Google promet une transition sans accroc tout au long de l’année 2026 en s’appuyant sur la capacité de Gemini à gérer les mêmes commandes que Google Assistant tout en permettant des échanges plus naturels.

Une exception notable subsiste toutefois pour deux catégories d’utilisateurs : ceux dont l’appareil ne répond pas aux exigences techniques minimales requises par Gemini et ceux résidant dans des régions où Gemini n’est pas encore disponible. Ces utilisateurs pourront continuer à utiliser Google Assistant au-delà de la date de retrait généralisée.

Ce retrait s’inscrit dans une logique déjà entamée par Google depuis plusieurs mois, l’entreprise ayant continuellement étendu les capacités de Gemini tout en réduisant en parallèle les fonctionnalités disponibles sur Google Assistant, jusqu’à rendre ce dernier obsolète pour la grande majorité des utilisateurs Android.

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Un commentaire pour cet article :

  • Chibiplowa
    5 Août. 2026 • 19:19
    Titre légèrement putaclic. C’est surtout que Gemini va le remplacer; pas vraiment la fonctionnalité qui disparaît. Une évolution, si on veut.

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