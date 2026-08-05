Star Wars: The Mandalorian and Grogu a été un échec au box-office, admet Disney

Avec 345 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 165 millions, Star Wars : The Mandalorian and Grogu n’a même pas atteint le seuil symbolique établi par Solo : A Star Wars Story, qui avait rapporté 392 millions de dollars et représentait jusque-là le point le plus bas de la franchise en salles. Disney a reconnu cette sous-performance, un aveu rare pour l’un des piliers de son catalogue de franchises.

Échec au box-office, mais ça se rattrape ailleurs

À l’occasion de l’appel téléphonique après les résultats financiers, Josh D’Amaro, le patron de Disney, a justifié ce résultat décevant pour The Mandalorian and Grogu en rappelant que les investissements dans les franchises génèrent de la valeur bien au-delà des seules recettes au cinéma, citant explicitement les ventes de produits dérivés, la fréquentation des attractions dans les parcs à thème et les revenus tirés avec les jeux vidéo. Cette défense s’appuie sur un précédent chiffré particulièrement parlant : la franchise Toy Story a généré plus de 16 milliards de dollars de revenus cumulés, bien au-delà de ce que ses films rapportent individuellement au box-office, une référence que Josh D’Amaro a directement mobilisée pour illustrer sa logique de valorisation.

Le directeur financier de Disney, Hugh Johnston, a complété cette argumentation en comparant l’industrie du cinéma à un « jeu de portefeuille », où la diversification permet d’absorber la volatilité inhérente aux résultats individuels de chaque sortie.

La lettre aux actionnaires de Disney a repris cette même ligne en soulignant que les investissements dans les franchises contribuent à la création de valeur au-delà des seules sorties en salle. Cette approche répond à un contexte marqué par plusieurs déceptions successives dans l’univers Star Wars, dont plusieurs éléments illustrent la fragilité récente de la saga au cinéma :

Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker avait déjà été perçu comme décevant par une partie du public et de la critique.

Solo : A Star Wars Story, avec 392 millions de dollars, représentait jusqu’alors le pire résultat de la franchise au box-office.

The Mandalorian and Grogu, avec 345 millions de dollars, devient désormais le nouveau point bas de cette même franchise.

Un nouvel espoir avec Starfighter en 2027

Face à cette série de résultats mitigés, Disney mise désormais sur Star Wars : Starfighter, le film porté par Ryan Gosling et réalisé par Shawn Levy, dont la sortie est prévue le 26 mai 2027, pour redonner un nouvel élan à la franchise en salle. Peu de détails sont connus dans l’immédiat, si ce n’est au niveau du casting. Nous savons notamment qu’il y aura Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre, Amy Adams, Flynn Gray, Simon Bird et Daniel Ings, en plus de Ryan Gosling.