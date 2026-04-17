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KultureGeek Culture Geek Le trailer final de The Mandalorian & Grogu envoie du pâté : « Ceci est la voie » (bande-annonce)
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Le trailer final de The Mandalorian & Grogu envoie du pâté : « Ceci est la voie » (bande-annonce)

2 min.
17 Avr. 2026 • 12:40
0

Une série extrêmement chouette durant au moins deux saisons, et un long-métrage ultra prometteur : le Mandalorian et son petit acolyte Grogu seraient-ils en train de sauver la franchise Star Wars à eux seuls ? On a encore plus de raisons de le penser après la diffusion du trailer final de The Mandalorian and Grogu, qui, excusez nous de l’expression triviale, envoie du gros pâté… et renoue avec un sens du spectacle et de l’épique que l’on n’avait plus vu dans la franchise Star Wars depuis très longtemps.

De l’action, de l’épique… du culte ?

À un peu plus d’un mois de sa sortie en salles, The Mandalorian and Grogu entre donc dans sa dernière ligne droite promotionnelle. Disney et Lucasfilm ont dévoilé la bande-annonce finale du film à l’occasion du CinemaCon, avec un objectif clair : rappeler au public que Star Wars revient au cinéma le 22 mai 2026. Après une communication jugée étonnamment discrète pour un projet de cette envergure , ce nouveau trailer cherche à rattraper le temps perdu en misant sur des séquences épiques accompagnées d’une BO franchement magistrale.

Du Star Wars comme dans les années 80 ? Check

Les images du trailer multiplient les séquences de combats, les confrontations avec les vestiges de l’Empire et les envolées orchestrales qui convoquent immédiatement la mémoire affective de la franchise et titillent notre penchant naturel pour la nostalgie. Disney cherche visiblement à rassurer, et c’est clairement réussi tant la multiplication d’effets pratiques (hors CGI), le soucis accordé à la mise en scène (certains plans sont même franchement beaux) et cette fantastique B.O nous rapellent que Star Wars ça a été longtemps une vraie machine à rêver les yeux ouverts.

Ce nouvel aperçu donne aussi une vision plus nette de l’intrigue : Din Djarin et Grogu apparaissent comme des agents actifs de la Nouvelle République, engagés dans une mission visant à traquer plusieurs figures liées au reliquat impérial. La présence du colonel Ward, incarné par Sigourney Weaver, confirme d’ailleurs cette orientation.

The Mandalorian & Grogu sera disponible dans les salles française le 20 mai prochain (avec deux jours d’avance sur les États-Unis !)

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