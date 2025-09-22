The Mandalorian and Grogu : la bande-annonce pour le film Star Wars

Lucasfilm a mis en ligne la première bande-annonce pour The Mandalorian and Grogu, le prochain film Star Wars qui sortira au cinéma.

Un trailer pour The Mandalorian and Grogu

Voici le synopsis du film :

L’Empire maléfique est tombé, mais les seigneurs de guerre impériaux restent dispersés à travers la galaxie. Alors que la toute jeune Nouvelle République s’efforce de protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, elle a fait appel à l’aide du légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin (Pedro Pascal) et de son jeune apprenti Grogu (jouant son propre rôle).

La bande-annonce commence avec Din Djarin, et Grogu, près d’une plage à bord du Razor Crest. Comment le Razor Crest, le vaisseau de Mando dans la série The Mandalorian sur Disney+, peut-il revenir dans le film étant donné qu’il a été détruit d’un seul coup par le croiseur de Moff Gideon lors d’une visite sur la planète Tython ? Il faudra voir le film pour le savoir.

Mando et Grogu repèrent une base impériale. Celui qui a longtemps été nommé « Baby Yoda » s’infiltre aux côtés du tout petit Babu Frik. On voit ensuite Mando et Grogu s’asseoir pour discuter avec le personnage joué par Sigourney Weaver.

Il y a ensuite une scène de combat dans laquelle Mando met quelqu’un K.O. On y voit des monstres dans le style classique des effets spéciaux pratiques de Star Wars, un combat aérien entre vaisseaux spatiaux, Grogu qui nage et un aperçu fugace de Zeb, un personnage qui a fait son apparition dans Star Wars Rebels. On l’a également vu dans une saison de The Mandalorian. Enfin, Mando se fait un plaisir à détruire un AT-AT (TB-TT en français, signifiant transport blindé tout-terrain).

The Mandalorian and Grogu sortira au cinéma le 20 mai 2026. Ce sera ainsi la suite de la série The Mandalorian. Cela marque également le grand retour des films Star Wars au cinéma. Le dernier en date a été Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker, cela remonte à décembre 2019.