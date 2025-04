Star Wars Starfighter annoncé : le film avec Ryan Gosling sortira en 2027

Lucasfilm a officialisé Star Wars : Starfighter, un nouveau film réalisé par Shawn Levy (le réalisateur de Deadpool & Wolverine) et porté par Ryan Gosling. La sortie est prévue au cinéma le 28 mai 2027 aux États-Unis, ce qui suggère une sortie le 26 mai en France. L’annonce, faite lors de la Star Wars Celebration au Japon, précise que le tournage débutera cet automne.

Nouveau film Star Wars avec Ryan Gosling

L’intrigue se déroulera cinq ans après Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker. Pour l’instant, les détails restent rares, mais on sait que Ryan Gosling incarnera un personnage entièrement nouveau. Le studio décrit le projet comme « une aventure inédite, avec des personnages originaux, dans une période jamais explorée à l’écran ». De plus, ce sera un film autonome. Il faut comprendre par là que ce ne sera pas une suite à la trilogie débutée par Disney (avec les épisodes 7, 8 et 9).

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dsbVb3VdBY — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Depuis 2019, Lucasfilm peine à concrétiser ses projets cinéma, malgré plusieurs rumeurs ou annonces. L’implication de Shawn Levy dans Star Wars circulait depuis quelque temps. Dans un communiqué, le studio assure que d’autres films sont toujours en développement, notamment ceux de Sharmeen Obaid-Chinoy (qui se focalisera sur Rey jouée par Daisy Ridley), James Mangold, Taika Waititi, ainsi qu’une nouvelle trilogie par Simon Kinberg.

Avant Star Wars : Starfighter, les fans retrouveront The Mandalorian & Grogu au cinéma, un dérivé de la série The Mandalorian, prévu pour le 22 mai 2026 aux États-Unis (ce qui devrait correspondre au 20 mai en France). Une période chargée s’annonce donc pour la saga créée par George Lucas.