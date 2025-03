Andor saison 2 (Star Wars) : la nouvelle bande-annonce en montre un peu plus

La saison 2 d’Andor, la série Star Wars, a le droit à une nouvelle bande-annonce aujourd’hui. Elle en montre un peu plus et suggère d’ailleurs la présence d’un personnage emblématique de la saga.

Voici la description officielle par Lucasfilm et Disney+ :

Avec ses intrigues politiques majeures, ses dangers et ses tensions de tous les instants, Andor se situe cinq ans avant les événements relatés dans Rogue One : A Star Wars Story, préparant ainsi le terrain pour le scénario du film original de 1977, Un nouvel espoir. La série met en scène une bande de rebelles héroïques qui cherchent à dérober les plans de l’arme de destruction massive de l’Empire – l’Étoile de la Mort – avec à sa tête, Cassian Andor, un individu de prime abord cynique et insignifiant qui se transforme au fil du temps en leader charismatique promis un destin épique.