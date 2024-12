La saison 2 d’Andor devient la production Star Wars la plus chère

Andor est un gros projet, à tel point que la saison 2 de la série représente le plus gros budget d’une production Star Wars. La série complète a un coût de 645 millions de dollars.

Un coût élevé pour Andor

Dans le détail, le budget de la saison 2 d’Andor a été de 290,9 millions de dollars entre novembre 2022 et novembre 2023. Et encore, le budget final sera en réalité plus élevé parce qu’il y a eu une pause dans le tournage à cause de la grève des scénaristes à Hollywood. Le tournage a repris en janvier 2024 pour se terminer un mois plus tard. Les coûts concernant cette période ne sont pas encore communiqués publiquement par Disney.

À cela s’ajoutent d’autres coûts : ceux de la post-production. Eux non plus ne sont pas encore dévoilés publiquement.

Avec 290,9 millions de dollars, il s’agit des dépenses annuelles les plus élevées jamais consacrées à une production Star Wars, comme l’indique Forbes. La somme éclipse les 280,7 millions de dollars dépensés pour Star Wars : Les Derniers Jedi sur une période de près de 11 mois. De même, elle est supérieure au coût de 243,8 millions de dollars de Star Wars : Le Réveil de la Force, la première entrée de Disney dans la saga de science-fiction de George Lucas.

Disney et Lucasfilm croient donc réellement en Andor. Mais un budget élevé ne signifie pas obligatoirement que tout ira bien. On l’a vu avec The Acolyte. La série Star Wars a coûté 230,1 millions de dollars et Disney a décidé de l’annuler après seulement une saison.

Quant à la saison 2 d’Andor, elle débutera le 23 avril 2025 sur Disney+.