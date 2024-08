The Acolyte est annulée : la série Star Wars n’aura pas de saison 2

C’est déjà la fin pour The Acolyte, Lucasfilm et Disney ont décidé de ne pas renouveler la série Star Wars pour une saison 2. L’histoire qui se déroule 100 avant le film Star Wars, épisode 1 : La Menace fantôme et qui se focalise sur la montée des Sith s’arrête donc ici.

Pas de saison 2 pour The Acolyte

Cette décision intervient un peu plus d’un mois après la diffusion du huitième épisode de la série. Il y a justement eu du teasing dans cet épisode, suggérant que l’histoire se poursuivra dans une saison 2. D’ailleurs, Leslye Headland, la showrunneuse de The Acolyte, avait déclaré publiquement avoir envie de faire trois saisons. Mais ce ne sera finalement pas le cas.

Pourquoi cette annulation de The Acolyte ? Selon Deadline, l’audience a vraiment eu un impact. Le lancement de la série a été plutôt encourageant en juin, avec les deux premiers épisodes sortis le même jour qui ont généré 4,8 millions de vues lors de la première journée. Cela a représenté le meilleur démarrage pour une série sur Disney+ en 2024. C’est même monté à 11,1 millions de vues après cinq jours.

Puis ce fut la chute, le public n’a pas adhéré aux premiers épisodes et l’audience n’a pas vraiment augmenté au fil de la sortie de la saison. Le huitième (et donc ultime) épisode a représenté 335 millions de minutes de visionnage, soit le score le plus bas pour un épisode final d’une série Star Wars.

S’ajoutent à cela les critiques du public. Le programme a fait l’objet de critiques virulentes de la part de certains qui le considéraient comme « woke » au vu du casting. En France, la note du public est de 2,3/5 sur AlloCiné. Aux États-Unis, le taux de satisfaction du public est de 18% sur Rotten Tomatoes.

Star Wars a connu plusieurs échecs depuis le rachat par Disney et The Acolyte s’ajoute donc à la liste. Mais d’autres séries continuent, comme Ahsoka qui a été renouvelée pour une saison 2.