Andor saison 2 : la série Star Wars dévoile sa date de sortie

L’évènement D23 de Disney au Brésil a permis de connaître la date de sortie pour la saison 2 d’Andor. La série Star Wars débutera le 22 avril 2025 sur Disney+.

La saison 2 d’Andor en avril 2025 sur Disney+

Il faut savoir que la date de sortie française sera probablement le 23 avril 2025 et non le 22. Pourquoi ? Parce que Disney+ a l’habitude de diffuser ses nouveautés quand il s’agit de la soirée aux États-Unis. Mais qui dit soirée outre-Atlantique dit milieu de la nuit en France et dans d’autres pays. Le fuseau horaire différent fait que nous serons mercredi à la sortie de la série, contre mardi soir aux États-Unis.

De plus, la série change de nom. Elle se nomme désormais Andor : A Star Wars Story. Cela rappelle évidemment Rogue One : A Star Wars Story. C’est assez logique après tout, puisque la série est une préquelle au film qui a vu le jour en 2016.

L’évènement D23 a également mis la série en avant, avec notamment un teaser confirmant la présence de Krennic et K-2SO. Tous les deux ont été vus dans Rogue One : A Star Wars Story.

Quant à ce que les fans peuvent attendre de la saison 2, l’acteur principal Diego Luna affirme qu’elle fera de Rogue One un film complètement différent. « Je pense que les gens qui regarderont Rogue One, après avoir vu la saison 2, verront un film différent », a-t-il récemment déclaré. « Tout sera signifié différemment en sachant ce qui a dû se passer pour que Kaytoo soit là. Je pense que vous verrez le voyage de Rogue One d’une manière différente. Et pas seulement avec Kaytoo, mais avec beaucoup d’autres personnages. Je pense que ce sera vraiment cool ».

Il y aura 12 épisodes au total. La saison se déroulera sur quatre ans et sera divisée en trois épisodes, chaque épisode couvrant quelques jours consécutifs de chaque année avant les évènements de Rogue One.