Andor saison 2 : voici la bande-annonce pour la série Star Wars

La saison 2 d’Andor se dévoile un peu plus aujourd’hui avec Disney et Lucasfilm qui partagent la bande-annonce. La série Star Wars fera son retour sur Disney+ le 23 avril.

Les personnages de la première saison seront de retour, avec Cassian Andor (Diego Luna), Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), Bix Caleen (Adria Arjona), Luthen Rael (Stellan Skarsgård) et Syril Karn (Kyle Soller). Il y aura également K-2SO (Alan Tudyk), Saw Gerrera (Forest Whitaker) et Orson Krennic (Ben Mendelsohn).

Trois épisodes par semaine pour la saison 2 d’Andor

Cette saison 2 d’Andor va suivre le voyage de Cassian dans les quatre années précédant les événements du film Rogue One : A Star Wars Story, avec l’histoire en 12 épisodes se déroulant en quatre chapitres hebdomadaires de trois épisodes chacun.

Alors que la saison 1 suivait le parcours hésitant de Cassian, de personne cynique à volontaire révolutionnaire, la conclusion de la saison 2 d’Andor verra les personnages et leurs relations s’intensifier à mesure que l’horizon de la guerre se rapproche et que Cassian devient un acteur clé de l’Alliance Rebelle. Tout le monde sera mis à l’épreuve et, à mesure que les enjeux augmenteront, les trahisons, les sacrifices et les conflits d’intérêts deviendront profonds.

« L’un des grands plaisirs du tournage d’Andor est l’ampleur de l’histoire et le nombre de personnages que nous pouvons rencontrer — des gens ordinaires, des suzerains impériaux, des révolutionnaires passionnés », explique Tony Gilroy, le créateur de la série. « Ce sont de vraies personnes qui prennent des décisions épiques, toutes confrontées à des questions aux conséquences terrifiantes. Le voyage de Cassian est l’âme et la colonne vertébrale de notre histoire, mais c’est le chœur qui fait le spectacle. J’ai hâte que le public voie où nous allons dans la saison 2 ».

La saison 2 d’Andor débutera le 23 avril sur Disney+ avec trois épisodes par semaines. Il y aura 12 épisodes au total.