In The Blink of An Eye : premier trailer pour le nouveau film de S.F du réalisateur de Wall-E

Andrew Stanton, le réalisateur oscarisé de Wall-E s’apprête à marquer l’actualité cinématographique avec un nouveau long-métrage de S.F assez … conceptuel. Intitulé In the Blink of an Eye (trad : En un clignement d’œil), le film sortira le 27 février directement sur Disney+ et Hulu, avec dans les rôles titres Rashida Jones, Kate McKinnon et Daveed Diggs.

Un récit éclaté à travers le temps et l’humanité

Le long-métrage explore trois trajectoires distinctes, étalées sur des milliers d’années, qui se répondent autour de thèmes universels comme l’espoir, les liens humains et le cycle de la vie. La première bande-annonce dévoile une œuvre contemplative et ambitieuse, évoquant par sa structure narrative certains films choraux de science-fiction métaphysique comme Cloud Atlas.

Une sortie en streaming qui interroge

Contrairement aux précédents films du cinéaste, In the Blink of an Eye ne bénéficiera pas d’une exploitation en salles. Un choix qui n’augure pas nécessairement de la qualité du projet, mais qui interroge après l’accueil critique mitigé reçu lors de sa présentation dans un grand festival indépendant américain.

Andrew Stanton reste néanmoins reconnu pour ses partis pris audacieux, notamment lors de ses incursions en prises de vues réelles. On se souvient du très sous-côté John Carter, un échec au box-office, qui pourrait d’ailleurs expliquer la prudence de Disney. Le parcours de Stanton dans le film d’animation est nettement plus prestigieux puisqu’on doit au réalisateur américain, outre le chef d’œuvre Wall-E, d’autres films marquants comme Le Monde de Nemo, Finding Dory, et 1001 Pattes. Stanton travaille aussi sur le cinquième opus de Toy Story, qui devrait sortir en salles cette année.