Uber : les ingénieurs créent un chatbot IA à l’image de leur CEO Dara Khosrowshahi !

Uber n’est pas seulement une plateforme de VTC et de livraison. Pour son directeur général Dara Khosrowshahi, l’entreprise est avant tout une gigantesque base de code façonnée par ses ingénieurs, une culture technologique qui a récemment pris un tournant inattendu : certaines équipes ont en effet développé un chatbot interne capable de simuler les réactions du CEO !

Invité du podcast The Diary of a CEO animé par Steven Bartlett, le dirigeant a révélé que des collaborateurs utilisent une « Dara AI » pour tester leurs présentations avant de les lui soumettre. Cet « outil » d’un nouveau genre permet d’affiner les arguments et anticiper les questions potentielles du patron lors des réunions stratégiques.

L’intelligence artificielle au cœur de la productivité

Des ingénieurs massivement équipés d’outils IA

Selon Khosrowshahi, près de 90 % des ingénieurs logiciels d’Uber intègrent désormais des outils d’intelligence artificielle dans leur travail quotidien, et environ 30 % seraient même des utilisateurs avancés, repensant en profondeur l’architecture des systèmes internes.

Dara Khosrowshahi, le CEO d’Uber

« Ils fabriquent les briques qui composent le système et en dessinent l’architecture », explique Khosrowshahi. Chez Uber, l’IA n’est plus seulement un assistant de codage, mais un levier de « transformation organisationnelle ».

Toujours d’après le CEO, l’impact sur la productivité est sans précédent : « Cela change réellement leur efficacité d’une manière que je n’avais jamais observée auparavant. »

Un signal fort pour l’industrie tech

La création de ce double numérique illustre l’appropriation croissante de l’IA générative dans les grandes entreprises technologiques. Au-delà de l’anecdote, cette initiative témoigne d’une mutation plus large : l’intelligence artificielle devient un outil stratégique, capable d’optimiser la prise de décision et la préparation des échanges au plus haut niveau de l’entreprise.