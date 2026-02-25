TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Google refuse de retirer les applications VPN, la Russie lui inflige une amende
Logiciels

Google refuse de retirer les applications VPN, la Russie lui inflige une amende

2 min.
25 Fév. 2026 • 14:10
2

Un tribunal russe a condamné Google à une amende de 22,8 millions de roubles (251 497 euros) pour ne pas avoir retiré des applications VPN de son Play Store sur Android, contrairement à Apple qui a supprimé environ 100 VPN sur l’App Store à la demande des autorités depuis juillet 2024. L’amende marque une escalade dans un bras de fer où Google a jusqu’ici choisi la résistance.

Mozilla VPN

Une amende pour Google en Russie en lien avec les VPN

La condamnation s’appuie vraisemblablement sur une loi promulguée en mars 2024 qui interdit la distribution de tout contenu faisant la promotion d’outils de contournement des restrictions pour Internet en Russie. Roskomnadzor a présenté des preuves portant sur six publicités spécifiques incitant les utilisateurs à télécharger des VPN. Google avait ignoré les injonctions préalables de suppression. Aucun représentant de la firme n’était présent à l’audience du tribunal à Moscou.

Apple a adopté une posture différente. Depuis juillet 2024, la firme a retiré au moins 60 applications de VPN sur l’App Store russe à la demande de Roskomnadzor, dont plusieurs services disponibles mondialement. Les données de 2025 portent le total à environ 100 applications de VPN désormais absentes sur iPhone.

L’amende infligée à Google n’est que la partie visible d’une offensive plus large. La Russie a simultanément investi 2,27 milliards de roubles (25,03 millions d’euros) dans un système de filtrage du trafic piloté intelligence artificielle, destiné à automatiser la détection et le blocage des protocoles VPN à l’échelle nationale. Cette infrastructure rendrait à terme les amendes et injonctions aux plateformes moins nécessaires, en agissant directement au niveau du réseau.

Le durcissement dépasse les VPN : Telegram, WhatsApp et YouTube font également l’objet de restrictions croissantes, dans le cadre d’un resserrement généralisé du contrôle russe sur l’espace numérique domestique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Play Store Logiciels

Google a rejeté 1,75 million d’applications Android en 2025 et mise sur l’IA pour la sécurité

Google Play Store Actu OS

Android : Google va pénaliser les applications qui ont un impact sur l’autonomie

Google Play Store Actu OS

Le Google Play Store a perdu la moitié de ses applications Android en un an

Google Play Store Actu OS

Android : Google veut améliorer le sideloading d’applications avec la vérification des développeurs

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

C-3PO

Star Wars : la véritable tête de C-3PO mise à prix… dans une vente aux enchères

25 Fév. 2026 • 15:33
0 Geekeries

Les objets cultes de la saga Star Wars continuent d’enflammer le marché des collectionneurs. Au mois de mars prochain, la maison Propstore...

Uber dara khosrowshahi

Uber : les ingénieurs créent un chatbot IA à l’image de leur CEO Dara Khosrowshahi !

25 Fév. 2026 • 13:15
1 Business

Uber n’est pas seulement une plateforme de VTC et de livraison. Pour son directeur général Dara Khosrowshahi, l’entreprise est...

xAI Logo

IA : la plainte de xAI contre OpenAI pour vol de secrets commerciaux rejetée par la justice américaine

25 Fév. 2026 • 12:05
0 Business

Nouvel épisode dans la rivalité opposant les géants de l’intelligence artificielle. La justice fédérale...

Tecno-Modular-Phone

Project Ara, le retour ? Tecno relance le smartphone Android modulaire avec un concept magnétique ultra-fin

25 Fév. 2026 • 10:50
0 Mobiles / Tablettes

À l’approche du MWC 2026, le constructeur chinois Tecno surprend en dévoilant un concept de smartphone modulaire baptisé...

HP Logo Batiment

Chez HP, la RAM représente désormais 35 % du coût des PC

25 Fév. 2026 • 9:29
0 Matériel

HP a dégagé 14,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre de 2026, en hausse de 7 % sur un an, tandis que le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Fold : de nouveaux détails voient le jour pour le pli

iPhone Fold : de nouveaux détails voient le jour pour le pli

25 Feb. 2026 • 15:22

image de l'article Ted Lasso saison 4 : Hannah Waddingham précise la date de sortie sur Apple TV

Ted Lasso saison 4 : Hannah Waddingham précise la date de sortie sur Apple TV

25 Feb. 2026 • 14:00

image de l'article Apple Vision Pro : les petits secrets des environnements immersifs de visionOS

Apple Vision Pro : les petits secrets des environnements immersifs de visionOS

25 Feb. 2026 • 12:50

image de l'article Un mini Macintosh fonctionnel dans un réveil de 4 pouces : ce mod Raspberry Pi plaira aux fans de rétro

Un mini Macintosh fonctionnel dans un réveil de 4 pouces : ce mod Raspberry Pi plaira aux fans de rétro

25 Feb. 2026 • 11:29

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site