Google refuse de retirer les applications VPN, la Russie lui inflige une amende

Un tribunal russe a condamné Google à une amende de 22,8 millions de roubles (251 497 euros) pour ne pas avoir retiré des applications VPN de son Play Store sur Android, contrairement à Apple qui a supprimé environ 100 VPN sur l’App Store à la demande des autorités depuis juillet 2024. L’amende marque une escalade dans un bras de fer où Google a jusqu’ici choisi la résistance.
La condamnation s’appuie vraisemblablement sur une loi promulguée en mars 2024 qui interdit la distribution de tout contenu faisant la promotion d’outils de contournement des restrictions pour Internet en Russie. Roskomnadzor a présenté des preuves portant sur six publicités spécifiques incitant les utilisateurs à télécharger des VPN. Google avait ignoré les injonctions préalables de suppression. Aucun représentant de la firme n’était présent à l’audience du tribunal à Moscou.
Apple a adopté une posture différente. Depuis juillet 2024, la firme a retiré au moins 60 applications de VPN sur l’App Store russe à la demande de Roskomnadzor, dont plusieurs services disponibles mondialement. Les données de 2025 portent le total à environ 100 applications de VPN désormais absentes sur iPhone.
L’amende infligée à Google n’est que la partie visible d’une offensive plus large. La Russie a simultanément investi 2,27 milliards de roubles (25,03 millions d’euros) dans un système de filtrage du trafic piloté intelligence artificielle, destiné à automatiser la détection et le blocage des protocoles VPN à l’échelle nationale. Cette infrastructure rendrait à terme les amendes et injonctions aux plateformes moins nécessaires, en agissant directement au niveau du réseau.
Le durcissement dépasse les VPN : Telegram, WhatsApp et YouTube font également l’objet de restrictions croissantes, dans le cadre d’un resserrement généralisé du contrôle russe sur l’espace numérique domestique.
