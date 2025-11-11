TENDANCES
Android : Google va pénaliser les applications qui ont un impact sur l'autonomie
Android : Google va pénaliser les applications qui ont un impact sur l’autonomie

11 Nov. 2025 • 14:10
1

Google a décidé de s’attaquer à l’un des problèmes les plus frustrants pour les utilisateurs d’Android : les applications qui ont un impact négatif sur l’autonomie. La société a annoncé une nouvelle politique pour son Google Play Store qui identifiera, pénalisera et signalera les applications énergivores, offrant ainsi plus de transparence et de contrôle aux utilisateurs.

Google Play Store

Google s’attaque aux applications Android problématiques

Pour mettre en place cette nouvelle surveillance, Google cible un comportement technique précis : le « wake lock ». Il s’agit d’un mécanisme qui permet à une application de garder le téléphone éveillé même lorsque l’écran est éteint. S’il est utile pour des tâches légitimes comme l’écoute de musique ou le téléchargement de fichiers, son utilisation abusive est l’une des principales causes d’une mauvaise autonomie sur les smartphones.

Cette nouvelle mesure vient s’ajouter aux contrôles de qualité technique existants, comme le suivi des plantages. L’efficacité énergétique devient ainsi un critère de qualité fondamental pour les applications du Play Store. Google a d’ailleurs précisé avoir développé cette donnée en collaboration avec Samsung.

À partir du 1er mars 2026, les conséquences pour les applications jugées trop gourmandes seront concrètes. Une application sera signalée si elle maintient un téléphone éveillé plus de deux heures cumulées sur 24 heures sans justification. Celles qui dépasseront ce seuil risqueront de voir leur visibilité réduite dans les recommandations du Play Store.

Plus important encore pour l’utilisateur, ces applications se verront affublées d’un avertissement directement sur leur page de présentation. Cette étiquette informera clairement les utilisateurs que l’application est susceptible de vider plus rapidement la batterie de leur appareil. Cette mesure vise à responsabiliser les développeurs et à offrir une meilleure expérience mobile.

