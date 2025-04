Le Google Play Store a perdu la moitié de ses applications Android en un an

Ces derniers mois, les utilisateurs d’Android ont peut-être remarqué que le Google Play Store semblait moins encombré. Ce n’est pas une illusion : selon les données du cabinet Appfigures, près de la moitié des applications ont disparu de la plateforme en un an.

Début 2024, le Google Play Store comptait environ 3,4 millions d’applications Android à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, ce nombre a chuté à 1,8 million, soit une baisse de 47 %. Contrairement à cette tendance, l’App Store d’Apple a légèrement progressé, passant de 1,6 à 1,64 million d’applications sur la même période.

Un nettoyage drastique pour améliorer la qualité

Cette purge massive résulte surtout d’un durcissement des règles imposées par Google en juillet 2024. À cette période, la firme a annoncé qu’elle supprimerait non seulement les applications dysfonctionnelles, mais aussi celles offrant une fonctionnalité et un contenu limités. Parmi les cibles figuraient les applications statiques, celles affichant simplement un PDF ou encore celles ne proposant qu’un seul fond d’écran.

Pendant des années, le processus de modération du Google Play Store, largement automatisé, avait permis à des milliers d’applications de faible qualité de s’y accumuler. Apple, en revanche, appliquait déjà des critères plus stricts avant toute validation. Avec ces nouvelles mesures, Google souhaite faciliter la découverte d’applications utiles, tout en réduisant les arnaques et les projets abandonnés.

Des mesures renforcées contre les abus

Interrogé par TechCrunch, Google a confirmé que plusieurs actions ont contribué à cette diminution : vérification accrue des développeurs, tests obligatoires pour les nouveaux comptes et examens humains plus fréquents. L’entreprise a également mis en avant ses outils d’IA pour détecter les menaces, ainsi que des protections renforcées pour la vie privée.

Les résultats semblent concluants : 2,36 millions d’applications ont été bloquées avant même leur mise en ligne, et plus de 158 000 comptes de développeurs ont été suspendus pour comportement malveillant. Par ailleurs, une réglementation européenne entrée en vigueur en février a obligé les développeurs à afficher leurs noms et adresses. Tous ceux qui ne l’ont pas fait ont vu leurs applications disparaître du Google Play Store (et de l’App Store d’ailleurs).

Malgré cette purge, l’écosystème Android reste dynamique. Environ 10 400 nouvelles applications ont été publiées depuis le début de 2025, soit une hausse de 7,1 % par rapport à la même période un an plus tôt. Preuve que les développeurs continuent de croire au Play Store… à condition de respecter les règles.