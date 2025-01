Le Google Play Store se met à identifier les VPN de confiance sur Android

Google annonce la mise en place d’un nouveau badge « Vérifié » qui concerne son Play Store et qui apparaîtra au niveau des applications VPN de confiance. Les applications dotées du badge donnent la priorité à la protection de la vie privée et à la sécurité des utilisateurs.

Le badge indique que les développeurs d’une application ont adhéré aux lignes directrices du Google Play Store en matière de sécurité et qu’ils ont effectué une validation MASA (Mobile Application Security Assessment) de niveau 2, ce qui signifie essentiellement que la sécurité de l’application a été vérifiée deux fois.

De plus, une application de VPN doit avoir au moins 10 000 installations et 250 avis d’utilisateurs pour être éligible au badge « Vérifié ». À cela s’ajoute le fait que l’application doit avoir été disponible au moins pendant 90 jours et réponde aux exigences de niveau d’API pour les applications du Google Play Store.

« Le badge de VPN permet à votre application de se démarquer sur un marché encombré. Une fois attribué, le badge est affiché de manière visible sur la page des détails de votre application et dans les résultats de recherche. En outre, nous avons créé de nouvelles surfaces pour présenter les applications VPN vérifiées », indique Google aux développeurs.

Les premières applications VPN qui portent le badge « Vérifié » sont NordVPN, hide.me et Aloha Browser. La liste s’agrandira au fil des semaines et des mois.