IA : la plainte de xAI contre OpenAI pour vol de secrets commerciaux rejetée par la justice américaine

Nouvel épisode dans la rivalité opposant les géants de l’intelligence artificielle. La justice fédérale américaine a rejeté la plainte déposée par xAI, la société fondée par Elon Musk, qui accusait OpenAI de s’être approprié illégalement des secrets commerciaux.

Dans sa décision, la juge de district Rita F. Lin estime que la plainte « ne fait état d’aucun comportement fautif de la part d’OpenAI ». Selon la juge, les accusations détaillées visent exclusivement d’anciens employés de xAI ayant rejoint OpenAI presque simultanément, sans démontrer d’implication directe de l’entreprise dirigée par Sam Altman.

Des accusations centrées sur d’anciens salariés

Code source et données internes au cœur du dossier

xAI reprochait notamment à deux ex-collaborateurs d’avoir copié du code source alors qu’ils échangeaient déjà avec un recruteur d’OpenAI. D’autres anciens employés étaient accusés d’avoir conservé des discussions internes ou tenté d’accéder à certaines informations liées au recrutement et à l’optimisation de centres de données après leur départ.

La magistrate souligne toutefois l’absence d’éléments établissant qu’OpenAI aurait encouragé ou exploité ces supposées fuites. Aucun fait ne démontrerait non plus l’utilisation effective de secrets commerciaux au sein d’OpenAI.

Une bataille juridique loin d’être terminée

La demande de rejet d’OpenAI a été acceptée avec possibilité d’amendement. xAI dispose ainsi d’un délai jusqu’au 17 mars 2026 pour déposer une plainte révisée répondant aux critiques du tribunal.

Ce différend s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre Elon Musk et OpenAI. L’entrepreneur conteste par ailleurs l’évolution du statut de l’organisation et réclame plusieurs dizaines de milliards de dollars de dommages et intérêts. Dans un secteur où la propriété intellectuelle est cruciale, cette décision pourrait ne pas suffire à clore définitivement ce bras de fer judiciaire.