TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech IA : la plainte de xAI contre OpenAI pour vol de secrets commerciaux rejetée par la justice américaine
Business Tech

IA : la plainte de xAI contre OpenAI pour vol de secrets commerciaux rejetée par la justice américaine

2 min.
25 Fév. 2026 • 12:05
0

Nouvel épisode dans la rivalité opposant les géants de l’intelligence artificielle. La justice fédérale américaine a rejeté la plainte déposée par xAI, la société fondée par Elon Musk, qui accusait OpenAI de s’être approprié illégalement des secrets commerciaux.

Dans sa décision, la juge de district Rita F. Lin estime que la plainte « ne fait état d’aucun comportement fautif de la part d’OpenAI ». Selon la juge, les accusations détaillées visent exclusivement d’anciens employés de xAI ayant rejoint OpenAI presque simultanément, sans démontrer d’implication directe de l’entreprise dirigée par Sam Altman.

Des accusations centrées sur d’anciens salariés

Code source et données internes au cœur du dossier

xAI reprochait notamment à deux ex-collaborateurs d’avoir copié du code source alors qu’ils échangeaient déjà avec un recruteur d’OpenAI. D’autres anciens employés étaient accusés d’avoir conservé des discussions internes ou tenté d’accéder à certaines informations liées au recrutement et à l’optimisation de centres de données après leur départ.

xAI Logo

La magistrate souligne toutefois l’absence d’éléments établissant qu’OpenAI aurait encouragé ou exploité ces supposées fuites. Aucun fait ne démontrerait non plus l’utilisation effective de secrets commerciaux au sein d’OpenAI.

Une bataille juridique loin d’être terminée

La demande de rejet d’OpenAI a été acceptée avec possibilité d’amendement. xAI dispose ainsi d’un délai jusqu’au 17 mars 2026 pour déposer une plainte révisée répondant aux critiques du tribunal.

Ce différend s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre Elon Musk et OpenAI. L’entrepreneur conteste par ailleurs l’évolution du statut de l’organisation et réclame plusieurs dizaines de milliards de dollars de dommages et intérêts. Dans un secteur où la propriété intellectuelle est cruciale, cette décision pourrait ne pas suffire à clore définitivement ce bras de fer judiciaire.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Musk Altman Hors-Sujet

Procès OpenAI : la plainte d’Elon Musk jugée recevable; un procès aura lieu aux États-Unis

Musk Altman Business

Elon Musk vs OpenAI : une bataille judiciaire à 134 milliards de dollars (voire plus…)

Sam Altman Jony Ive Matériel

OpenAI repousse son premier bidule d’IA à 2027, et abandonne le nom « io »

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT : OpenAI doit conserver les conversations supprimées à cause d’un procès

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Tecno-Modular-Phone

Project Ara, le retour ? Tecno relance le smartphone Android modulaire avec un concept magnétique ultra-fin

25 Fév. 2026 • 10:50
0 Mobiles / Tablettes

À l’approche du MWC 2026, le constructeur chinois Tecno surprend en dévoilant un concept de smartphone modulaire baptisé...

HP Logo Batiment

Chez HP, la RAM représente désormais 35 % du coût des PC

25 Fév. 2026 • 9:29
0 Matériel

HP a dégagé 14,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre de 2026, en hausse de 7 % sur un an, tandis que le...

godeal ventes speciales

🔥 Godeal24 lance ses ventes spéciales : Office 2021 Pro à vie à 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 €

25 Fév. 2026 • 8:36
0 Promos

Le revendeur de logiciels Godeal24 a récemment lancé sa Software Special Sale, une période idéale pour auditer vos outils de...

Discord Logo

Discord reporte la vérification de l’âge à la suite des critiques

24 Fév. 2026 • 22:00
0 Internet

Discord reporte au second semestre de 2026 le déploiement de sa vérification d’âge dans le monde, admettant avoir mal...

Olympique Marseille OM Joueurs Football

L’Olympique de Marseille (OM) confirme un piratage : les données de 400 000 supporters volées

24 Fév. 2026 • 20:20
3 Internet

L’Olympique de Marseille (OM) a confirmé avoir fait l’objet d’un piratage après qu’un hacker a revendiqué le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Vision Pro : les petits secrets des environnements immersifs de visionOS

Apple Vision Pro : les petits secrets des environnements immersifs de visionOS

25 Feb. 2026 • 12:50

image de l'article Un mini Macintosh fonctionnel dans un réveil de 4 pouces : ce mod Raspberry Pi plaira aux fans de rétro

Un mini Macintosh fonctionnel dans un réveil de 4 pouces : ce mod Raspberry Pi plaira aux fans de rétro

25 Feb. 2026 • 11:29

image de l'article App Store : Apple active la vérification de l’âge dans plusieurs pays

App Store : Apple active la vérification de l’âge dans plusieurs pays

25 Feb. 2026 • 10:07

image de l'article Apple rachète Invrs.io, une start-up en lien avec l’IA

Apple rachète Invrs.io, une start-up en lien avec l’IA

25 Feb. 2026 • 9:46

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site