OpenAI repousse son premier bidule d’IA à 2027, et abandonne le nom « io »

Le tout premier produit matériel d’OpenAI, imaginé par l’ancien designer emblématique d’Apple Jony Ive, ne sera finalement pas commercialisé avant 2027. Selon de récents documents judiciaires, l’appareil, qui était initialement attendu pour la fin de l’année 2026, ne devrait pas arriver chez les consommateurs avant février 2027.

Ce report intervient dans le cadre d’un contentieux opposant OpenAI à la startup audio iyO, qui accuse l’entreprise d’atteinte à sa marque après l’acquisition d’io, fondée par Jony Ive. Dans ses déclarations, OpenAI précise également avoir renoncé à utiliser le nom « io » ou toute variante similaire pour ses futurs produits matériels.

Un appareil-IA sans écran ni écouteurs

Peu d’informations concrètes circulent encore sur ce dispositif, présenté comme un « troisième appareil central », aux côtés du smartphone et de l’ordinateur portable. Les documents judiciaires indiquent toutefois qu’il ne s’agira ni d’un objet porté à l’oreille, ni d’un wearable. Des fuites évoquent plutôt un produit compact, sans écran, capable de comprendre son environnement et les habitudes de son utilisateur.

Sam Altman, CEO d’OpenAI, aurait même déclaré en interne qu’il s’agissait de « la technologie la plus cool que le monde ait jamais vue » après avoir testé un prototype chez lui.

Une communication encore inexistante

À ce stade, OpenAI n’a conçu ni emballage ni supports marketing pour cet appareil, ce qui semble confirmer le caractère encore expérimental du projet. Ces révélations mettent également fin à de récentes rumeurs évoquant une annonce surprise lors du Super Bowl, rumeurs qui se sont avérées infondées. Alors, certes, OpenAI ambitionne clairement de proposer une nouvelle catégorie d’appareil grand public fondée sur l’intelligence artificielle générative, mais il faudra probablement être très patient pour voir la concrétisation de ce projet.