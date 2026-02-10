TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel OpenAI repousse son premier bidule d’IA à 2027, et abandonne le nom « io »
Matériel

OpenAI repousse son premier bidule d’IA à 2027, et abandonne le nom « io »

2 min.
10 Fév. 2026 • 14:29
0

Le tout premier produit matériel d’OpenAI, imaginé par l’ancien designer emblématique d’Apple Jony Ive, ne sera finalement pas commercialisé avant 2027. Selon de récents documents judiciaires, l’appareil, qui était initialement attendu pour la fin de l’année 2026, ne devrait pas arriver chez les consommateurs avant février 2027.

Ce report intervient dans le cadre d’un contentieux opposant OpenAI à la startup audio iyO, qui accuse l’entreprise d’atteinte à sa marque après l’acquisition d’io, fondée par Jony Ive. Dans ses déclarations, OpenAI précise également avoir renoncé à utiliser le nom « io » ou toute variante similaire pour ses futurs produits matériels.

Un appareil-IA sans écran ni écouteurs

Peu d’informations concrètes circulent encore sur ce dispositif, présenté comme un « troisième appareil central », aux côtés du smartphone et de l’ordinateur portable. Les documents judiciaires indiquent toutefois qu’il ne s’agira ni d’un objet porté à l’oreille, ni d’un wearable. Des fuites évoquent plutôt un produit compact, sans écran, capable de comprendre son environnement et les habitudes de son utilisateur.

Sam Altman Jony Ive

Sam Altman, CEO d’OpenAI, aurait même déclaré en interne qu’il s’agissait de « la technologie la plus cool que le monde ait jamais vue » après avoir testé un prototype chez lui.

Une communication encore inexistante

À ce stade, OpenAI n’a conçu ni emballage ni supports marketing pour cet appareil, ce qui semble confirmer le caractère encore expérimental du projet. Ces révélations mettent également fin à de récentes rumeurs évoquant une annonce surprise lors du Super Bowl, rumeurs qui se sont avérées infondées. Alors, certes, OpenAI ambitionne clairement de proposer une nouvelle catégorie d’appareil grand public fondée sur l’intelligence artificielle générative, mais il faudra probablement être très patient pour voir la concrétisation de ce projet.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Sam Altman Jony Ive Matériel

OpenAI : l’appareil d’IA conçu avec Jony Ive pourrait être repoussé pour des raisons techniques

Sam Altman Jony Ive Matériel

OpenAI confirme que son premier appareil grand-public arrivera cette année

Nexo Matériel

OpenAI livre de nouveaux détails sur son futur gadget boosté à l’IA

Intelligence Artificielle Cerveau Puce Matériel

OpenAI (ChatGPT) préparerait sa propre puce IA pour 2026

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

CNIL

Google, Shein… la CNIL a infligé 487 millions d’euros d’amendes en 2025, un record

10 Fév. 2026 • 14:10
0 Internet

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) annonce près de 487 millions d’euros d’amendes en 2025,...

Spotify Logo Icone

Spotify franchit le cap des 750 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde

10 Fév. 2026 • 13:57
0 Internet

Spotify poursuit son ascension mondiale. La plateforme de streaming audio a annoncé avoir atteint 751 millions d’utilisateurs actifs mensuels...

2XKO

Riot Games réduit de moitié l’équipe de développement de son jeu de combat 2XKO

10 Fév. 2026 • 11:15
0 Jeux vidéo

Riot Games a annoncé une nouvelle vague de licenciements touchant l’équipe en charge de son jeu de combat en duo 2XKO. Environ 80...

SolarFlow 2400 AC+ 2400 Pro et 1600 AC+

Zendure dévoile ses SolarFlow 2400 AC+, 2400 Pro et 1600 AC+ pour doper l’autoconsommation

10 Fév. 2026 • 9:55
0 Energie

Le stockage résidentiel franchit un nouveau cap en 2026 : après les panneaux, beaucoup de foyers veulent désormais conserver leur...

intelligence artificielle

IA au travail : quand la promesse de productivité se transforme en épuisement professionnel

10 Fév. 2026 • 9:45
0 Science

Depuis plusieurs années, l’industrie technologique promeut une vision rassurante de l’intelligence artificielle : loin de supprimer...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Royaume-Uni : Apple et Google acceptent d’assouplir les règles de leurs App Stores

Royaume-Uni : Apple et Google acceptent d’assouplir les règles de leurs App Stores

10 Feb. 2026 • 13:45

image de l'article Sony lance une DualSense PC/Mac et iPhone : un pack officialisé… pour ajouter simplement un câble USB-C

Sony lance une DualSense PC/Mac et iPhone : un pack officialisé… pour ajouter simplement un câble USB-C

10 Feb. 2026 • 12:28

image de l'article Un smartphone actif sur quatre dans le monde est un iPhone

Un smartphone actif sur quatre dans le monde est un iPhone

10 Feb. 2026 • 11:15

image de l'article Le superbe Apple Store de Regent Street va rouvrir ses portes à Londres après un mois de travaux

Le superbe Apple Store de Regent Street va rouvrir ses portes à Londres après un mois de travaux

10 Feb. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site