OpenAI : l’appareil d’IA conçu avec Jony Ive pourrait être repoussé pour des raisons techniques

6 Oct. 2025 • 11:20
Le premier appareil d’IA d’OpenAI, imaginé en collaboration avec Jony Ive — le célèbre designer derrière l’iPhone et l’iMac — serait encore loin du lancement commercial. Si l’on en croit des sources proches du projet, l’équipe en charge du device rencontrerait encore plusieurs obstacles techniques majeurs, notamment liés à la personnalité et à la confidentialité de l’assistant vocal intégré. Initialement prévu pour 2026, le lancement pourrait être reporté bien au delà de cette date si ces « soucis » ne sont pas résolus dans les temps.

Sam Altman Jony Ive

Un “ami numérique” à la personnalité encore indéfinie

D’après ces mêmes sources, OpenAI cherche à concevoir une IA « amicale et naturelle, mais sans tomber dans la caricature d’une compagne virtuelle ». Trouver le bon ton, la bonne voix et le juste équilibre émotionnel représenterait un véritable casse-tête pour les équipes de conception. En parallèle, la question de la protection de la vie privée reste centrale : comment proposer un appareil toujours à l’écoute sans compromettre la confidentialité des utilisateurs ? Sachant que les avatars relationnels basés sur l’IA connaissent un énorme succès à l’heure actuelle, on peut supposer qu’un bridage trop important des capacités relationnelles d’un device d’IA ferait peser un gros risque commercial sur l’ensemble du projet. La juste mesure ne doit pas être facile à obtenir.

Her

Image tirée du film Her. Le device d’OpenAI ne devrait pas ressembler à ça

Un projet ambitieux, mais (très) coûteux

Pour ne rien arranger, les exigences matérielles de cet appareil d’un nouveau genre, capable de générer et comprendre des interactions en langage naturel, nécessiteraient une puissance de calcul considérable, ce qui ferait grimper les coût de production (et n’améliorera sans doute pas l’empreinte carbone côté serveurs). Ces coûts très élevés s’ajouteraient donc à la longue liste de problématiques techniques.

Bien que peu de détails officiels aient filtré, ce partenariat entre Sam Altman et Jony Ive symbolise la convergence entre **intelligence artificielle et design émotionnel**. Si le projet tient ses promesses, il pourrait redéfinir la manière dont nous interagissons avec la technologie au quotidien. Reste à savoir si l’appareil sera prêt à temps pour marquer le début d’une nouvelle ère de l’IA personnelle.

SOURCEEngadget

